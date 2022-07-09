台股下週聚焦美公布6月CPI及台股雙王法說會

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（中央社記者韓婷婷台北9日電）上市櫃公司營收陸續公布後，下週重量級法人說明會將接續登場，台股權值王台積電及股王大立光雙王的法說會將在14日同步登場，備受屬目外，國安基金11日開會是否護盤，以及美國13日公布CPI數據，都是市場聚焦方向。

上週台股在短期跌深與景氣衰退等多空力量拉扯下，呈現劇烈震盪，指數一度摜破14000點，最低來到13951點，恐慌情緒飆到最高點，11日將召開例會的國安基金再度被市場寄予護盤期待。

法人表示，可先留意13日美國要公布的6月消費者物價指數CPI數據，再來是14日同步登場的台積電及大立光法說會訊息，其中台積電6月營收出現月減，引發市場擔憂近期不斷傳出客戶調整訂單的聯想，預期台積電法說會上釋出的產業訊息將牽動台股後勢表現。

台積電14日法說會除了第2季財報表現外，半導體產業高庫存是市場最大擔憂，包括產能利用率、客戶砍單疑慮、資本支出是否調整、三奈米製程進度、先進及成熟製程與終端應用需求的看法，以及明年之後的成長動能等議題都是市場所關切。

台積電8日公布6月營收新台幣1758.74億元，較5月減少5.3%，為單月營收次高水準，較去年同期增加18.5%。第2季營收5341.41億元，較第1季增加8.76%，創單季新高，表現優於財測預期。

手機、個人電腦及電視等消費市場需求趨緩，不過，高效能運算及車用電子需求依然熱絡，加上有利的新台幣匯率，是推升台積電第2季營收創高的主要動力。

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同樣在14日舉行法說會的大立光，包括第2季毛利率表現、接下來旺季效應客戶拉貨動能的預估、產能利用率、非手機新應用進度，以及擴產速度是否不變等依舊是外界關注焦點。

大立光6月營收33.93億元，較5月成長8%，較去年同期成長1%；呈現月增及年增雙成長，這也是睽違17個月後年增率首度轉正，大立光表示，目前訂單看來開始進入傳統旺季，7月客戶拉貨動能會比6月好。（編輯：郭無患）1110709