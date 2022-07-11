吳中書估央行將續升1碼 全年經濟成長率有望保3

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（中央社記者謝方娪台北11日電）美國聯準會猛烈升息，台灣金融研訓院董事長吳中書認為台灣央行將適度跟進，下一次估將續升1碼，且召開臨時會可能性已近5成；另在民間投資及內需消費支撐下，台灣全年經濟成長率仍有望在3%以上。

國安基金今天召開例會，市場緊盯此波台股大幅修正，是否會讓國安基金進場護盤，吳中書今天在金融研訓院記者會前接受媒體聯訪表示，未來不確定性仍高，國安基金應會針對未來變動趨勢評估是否穩定市場，最後是否進場護盤，尊重國安基金判斷。

不過，吳中書提到，市場出現修正時，關鍵是波動是反映未來因素、還是恐慌性殺盤，若屬於恐慌性波動，政府自然有必要出手穩定市場，但若市場波動僅是反映未來趨勢，應尊重市場機制。

展望下半年，吳中書示警市場仍有4大黑天鵝，包含俄烏戰爭、通膨、中國疫情變數及淨零碳排影響，尤其歐美地區通膨率創數十年新高，短期不易改變，在通膨惡化時，中低收入者、消費大眾及企業會受衝擊，往往新興經濟體債務會先出問題或政治掀起動盪，下半年市場不確定性仍高。

吳中書表示，投資人及金融機構要檢視自己投資部位或經濟活動，評估哪些部位有危險、哪些不必多慮，雖然現在市場干擾較多，很多新科技及新商業模式同時也在快速增長，「市場有它的挑戰、也有它的機會」。

吳中書指出，歐美國家主要央行下半年繼續升息腳步，下半年台灣出口動能可能趨緩，對未來經濟的確是考驗，不過各國升息主因是要壓抑通膨，待通膨趨緩，各國升息幅度也會動態調整，看經濟要從整體面觀察。

他會後受訪時進一步指出，雖然歐美陸續升息抑制景氣擴張，台灣出口動能會受影響，但因民間投資溫度仍在，加上受疫情影響的人潮近期已有復甦跡象，內需消費有支撐，估今年台灣GDP仍有機會維持3%以上成長率。

行政院主計總處近期公布5月國內CPI年增率已連續3個月超過3%，吳中書表示，美國聯準會（Fed）估全年將升13碼，台灣央行將適度跟進、估下一次應會再升1碼，且不排除央行召開臨時會可能性，「召開臨時會可能性還不到5成，但也接近了」。（編輯：蘇志宗）1110711