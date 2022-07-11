蝦皮攜早午餐品牌推聯名漢堡 店到店突破500家

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（中央社記者吳家豪台北11日電）電商業者蝦皮購物今天宣布與連鎖早午餐品牌拉亞漢堡跨界合作，推出期間限定聯名漢堡，拉亞漢堡看好業績將較去年同期成長3到5倍；在實體通路方面，蝦皮店到店截至今年6月底已開出超過500家，正往中南部拓點。

蝦皮購物行銷長湯玉如今天在合作記者會受訪指出，蝦皮購物積極拓展與多元品牌的夥伴關係，今年首度與拉亞漢堡合作，希望達到線上與線下流量互導的效益，消費者於線上領取免運券，就有機會抽中拉亞漢堡一年份早餐，下半年也將推出更多元的品牌聯名。

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湯玉如說，截至今年6月底，蝦皮「店到店」實體取貨點已開出超過500家，除了獨立店面，也有跟美廉社、OK超商、亞太電信等夥伴合作的複合式店面，目前正積極往中南部拓點。

首次進駐電商平台電子票券品牌館的拉亞漢堡執行副董事長徐沛源表示，透過蝦皮購物的創新異業合作，能持續接觸更多的年輕消費族群，讓早午餐的客群更加多元，看好活動期間拉亞漢堡業績將較去年同期成長。（編輯：楊凱翔）1110711