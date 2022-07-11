萬海近洋線發威 6月營收253億創歷史第3高

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（中央社記者賴言曦台北11日電）萬海航運今天公布6月合併營收為新台幣253億元，年增41.45%，為歷史第3高。法人認為，在遠東往歐美運價近期一片跌勢中，東南亞運價表現相對有撐，為擅長近洋航線的萬海形成有利環境。

貨櫃三雄陸續發布財報，長榮海運6月合併營收創下歷史紀錄，達603.44億元，年增59.75%；陽明海運6月營收則為387.11億元，年增40.58%，創歷年單月新高。萬海是壓軸發布財報的船公司，萬海累計上半年營收為1556.27億元，年增79.64%。

法人指出，以往專攻近洋航線的萬海，去年才開始投入美國線，但由於缺乏美國線長約價挹注，目前只能以現貨價營運，獲利表現相較以長約價運作的長榮、陽明來看，「沒有跳起來的感覺」。

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但法人認為，萬海已算是繳出漂亮成績單，且近期代表國際運價現況的上海出口集裝箱運價指數（SCFI）連4週走跌，但東南亞線運價相對有撐，直到7月8日才下跌，對擅長近洋線的萬海有利，不過隨著近洋線進入第3季淡季，萬海的營運後市仍有待觀察。

萬海船隊規劃方面，萬海發言人蘇麗梅曾說明，萬海截至今年第1季底，自有船共95艘，年增21艘；租賃船53艘，年減5艘；共計有148艘船舶，較去年增加16艘；貨櫃量則超過41萬9322 TEU（20呎櫃）；預計今年還有10艘新船將陸續交付，挹注運能。（編輯：楊凱翔）1110711