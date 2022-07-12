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台積電連6日獲外資買超 法人：美股牽動股價走勢

2022/7/12 17:31
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（中央社記者張建中新竹12日電）台積電即將於14日舉行線上法人說明會，外資今天持續買超台積電926張，連續6個交易日共計買超3萬2416張。法人認為，美股表現仍是牽動台積電後續股價走勢的關鍵。

隨著通膨衝擊經濟的疑慮升高，晶圓代工廠客戶砍單傳言紛紛，半導體產業第3季景氣恐將旺季不旺，不過，法人多預期，台積電挾製程技術領先優勢，第3季產能利用率仍可望維持高水位，季營收將成長個位數百分比，全年營收應可成長30%。

台積電於7月5日盤中股價一度創下新台幣433元波段新低，外資當天開始轉賣為買，至今天已連續6個交易日共計買超台積電3萬2416張。

法人表示，台積電今年來至7月5日的低點433元，股價已大跌182元，跌幅達29.59%；自1月17日創下的天價688元計，更回檔255元，跌幅達37.06%。外資連日買超，不排除可能是股價跌幅已深，吸引買盤逐步回籠。

外資今天持續買超台積電926張，不過台積電股價依然不敵大盤重挫影響，開低震盪走低，終場收在449.5元，下跌12.5元，市值縮水3241億元，滑落至11.65兆元。

新光投信董事長劉坤錫說，美股仍是牽動台股及台積電股價表現的關鍵，而美國通膨問題又是影響美股的重要因素，美國即將公布消費者物價指數（CPI），是市場關注的焦點。（編輯：楊凱翔）1110712

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