校園APP移動應用創新賽 旅遊、運動類作品獲青睞

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（中央社記者韓婷婷台北13日電）2022第六屆「APP移動應用創新賽」結果揭曉，旅遊、運動類APP獲青睞，前三名隊伍包括國立台北教育大學、中國文化大學，9月將代表台灣參加大中華區總決賽。

Apple經銷商STUDIO A校園門市Straight A 與逢甲大學Apple區域教育培訓中心（RTC）共同舉辦的「APP移動應用創新賽」，這次共吸引來自全台41所大專院校、215件作品報名參加，作品涵蓋旅遊、健康醫療、教育、環保、影像辨識、社會服務、寵物健康等不同的領域。

總決賽因應國內防疫政策，採線上方式進行，由國立台北教育大學數位科技設計學系團隊，提供旅行者紀錄撰寫旅遊日記、同時可建立紀念卡分享至社群平台的作品「TRAVELOPE 旅信」獲得評審團評為特獎。

一獎同為國立台北教育大學數位科技設計學系團隊，以機器學習辨識人體動態動作、針對健身設計多元化的社交運動體感遊戲「POTATO SPORT」；二獎為文化大學資訊傳播學系團隊，由AI助理推薦最速配旅伴與行程的作品「旅行憩」。

另外，逢甲大學資訊工程學系團隊設計可主動結合交通事故統計、評估危險提供安全路徑的作品「安心出遊，平安回家」，與改善街道棄置垃圾並及時通報清潔單位相關資訊、號召組織如淨灘、打掃街道等活動的「無痕地球」共同獲得本屆競賽佳作。

前三名台灣隊伍將於9月代表台灣參加線上舉行的大中華區「2022年APP移動應用創新賽」總決賽。（編輯：翟思嘉）1110713