鴻海旗下工業富聯攻電動車3領域 鎖定核心零配件
2022/7/14 11:56
（中央社記者鍾榮峰台北14日電）鴻海旗下工業富聯強攻電動車，目標鎖定電驅電控、智能車載與車聯網3大領域，布局核心零配件。
工業富聯積極布局電動車，日前回覆網路平台投資者提問指出，鎖定電驅電控、智能車載與車聯網3大領域，布局核心零配件，並整合上下游供應鏈。
具體項目方面，工業富聯指出，持續聚焦電驅、車聯網、雷達、自動駕駛中控模組（ACU）、控制模組、工業互聯網，推動電動車輕量、省電和智慧化發展。
工業富聯執行長鄭弘孟在3月下旬表示，會透過股權投資方式布局電動車技術。
鄭弘孟指出，合作開發電動車車體輕量化，以及國際方案提供商大廠策略合作的智慧座艙等方案，目標在2023年進入量產；工業富聯也布局電動車馬達、高壓連接器等產品，已有專案進行，預估2023年量產。
工業富聯去年8月底在中國深圳與創新集團旗下創新金屬科技簽約，打造鋁製金屬產業燈塔工廠，切入電動車商機。
工業富聯子公司在去年9月與中國廣東深圳市恒驅電機簽訂股份購買協議，收購恒驅電機63%股權，總交易金額約3.78億元人民幣（約合新台幣16.2億元），布局電動車動力馬達。
去年12月，工業富聯與車用半導體廠商恩智浦（NXP）策略合作，恩智浦為工業富聯提供汽車電子相關技術，雙方初期布局數位電子座艙，目標2023年量產。（編輯：張均懋）1110714
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