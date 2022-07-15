台積電報喜 早盤股價漲6.5元達481.5元

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（中央社記者張建中新竹15日電）台積電第2季營運表現亮麗，第3季展望樂觀，並調升今年全年美元營收成長目標。台積電今天股價持續走高，早盤達新台幣481.5元，上漲6.5元。

台積電14日舉行線上法人說明會，公布第2季營運結果，營收與獲利同創新高，季營收5341.4億元，歸屬母公司淨利2370.3億元，每股純益9.14元。受惠有利匯率及成本改善，毛利率達59.1%，超越原訂的56%至58%目標。

台積電預期，第3季營收可望達198億至206億美元，季增11%，全年美元營收成長率可望落在mid-thirties百分比區間（約34%-36%間），增幅優於先前預估的30%水準。法人紛紛調高台積電今年營收與獲利預估。

在營運表現亮麗與展望樂觀激勵下，台積電美國存託憑證（ADR）上揚2.38美元，漲幅2.93%，收在83.67美元，市值4339.42億美元，超越Meta，居全球第11位。以台積電14日收盤價新台幣475元計，台積電ADR溢價約5.29%。

台積電今天股價同步走高，早盤達481.5元，上漲6.5元，市值增加1685億元，攀高至12.48兆元，貢獻大盤約54點。（編輯：張均懋）1110715