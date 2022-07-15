疫情驅動新興科技應用 印刷電路板業去年產值創高

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（中央社記者鄭鴻達台北15日電）經濟部今天指出，受惠於疫情加速數位化推升智慧製造浪潮，加上終端需求增溫，台灣印刷電路板業營運表現亮眼，110年產值達到新台幣3661億元，創歷年新高，且年增率也突破個位數，達到16.8%的好成績。

經濟部統計處今天發布產業簡訊，台灣的印刷電路板業受惠疫情加速數位化，推升智慧製造浪潮，加上終端需求增溫，以及新興科技應用拓展，使得近年印刷電路板業產值持續成長。

印刷電路板產業產值在109年突破3000億元，到110年續升至3661億元，創歷年新高，年增16.8%；其中IC載板因5G、高效能運算及AI等應用需求加持，成長動能強勁，是推升印刷電路板業產值成長主要動能，在110年產值1266億元，年增達32.4%，連2年增幅逾2成，此外，硬質及軟性印刷電路板受惠「宅經濟」及遠端應用需求，帶動平板、筆電、遊戲機及伺服器等產品需求暢旺，110年產值1611億元，年增4.8%，與IC載板合計占印刷電路板業產值就有近8成。

統計處表示，隨著台灣業者持續提高技術含量較高的IC載板產能比重，讓營業利益快速成長，110年印刷電路板業上市櫃公司營業利益升至413億元，較109年大增182億元，年增78.9%。不僅如此，台灣的印刷電路板產業業者為因應市場成長趨勢、客戶需求及提升高值化產品，積極投入產品研發能量及擴充產能，使得110年研發費用及固定資產投資分別為96億元、509億元，創近5年新高，分別年增9.3%、69.7%。

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統計處也分析，台灣印刷電路板以外銷為主，但近年因美中貿易紛爭，在108年出口值衰退至52.8億美元，但因疫情帶動需求，在109年轉正，至110年更年增17.7%，創100年以來最高增幅，出口值達66.1億美元。

台灣的印刷電路板產業雖仍以出口中國、香港為大宗，出口值占比在108年達到近來高峰的60.1%，然因美中貿易紛爭引發的供應鏈重組，導致出口中港占比持續下滑，到了110年占比降至51.2%，較108年下滑8.9個百分點。（編輯：趙蔚蘭）1110715