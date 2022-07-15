中鋼8月盤價平均調降5.61% 助客戶克服鋼市亂流

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（中央社記者賴言曦台北15日電）中鋼今天表示，為消弭低價進口鋼品對鋼鐵市場的威脅，有效降低業者進料成本，8月產品基價平均調降5.61%，期待在上游供給、下游庫存調節均衡後，引領鋼價加速落底，迎接鋼鐵傳統旺季到來。

中鋼透過新聞稿指出，國內市場陸續遭受中國大陸、韓國、印度及俄羅斯等進口料在短時間內以極低價格搶單擾市，鋼產業飽受嚴重打擊，導致下游流通行情出現倒掛現象，並面臨轉嫁不順、甚而虧損的經營困境。因此中鋼以「順勢、合宜」的一貫定價原則，積極對應市況變化調降，希望能協助客戶克服這波鋼市亂流。

中鋼8月盤價分別為熱軋鋼板、熱軋鋼捲、冷軋鋼捲、熱浸鍍鋅鋼捲、電磁鋼捲每噸調降新台幣2000元；電鍍鋅鋼捲每噸調降1500元；熱軋鋼捲（API）每噸調降1200元。

針對國際鋼市環境，中鋼表示，前波俄烏戰爭恐慌性超額追補庫存，需求提前釋放；今年5月以來，國際原油、煤鐵原物料、基本金屬等大宗商品價格自高點急劇回落，加上COVID-19疫情仍舊反覆、歐美暑休及季節性因素影響，大幅削弱鋼需成長動能。

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煤鐵行情方面，中鋼指出，鐵礦砂近期報價跌每噸105美元，澳洲煉焦煤出口價格同步下滑至每噸245美元左右，因國際鋼價缺少原料支撐力道，歐洲、美洲、亞洲等地大宗熱軋產品已超跌至新低點。如美國鋼廠指標熱軋出廠價從今年4月高點到現在已跌破每噸1000美元，中國大陸寶武、鞍本及越南河靜鋼廠連袂調降8月盤價，幅度在50美元至100美元間，以加速鋼價往下尋求底部支撐。

展望後市，中鋼表示，因應終端需求低迷與下游產業去庫存壓力，且多數鋼廠為擺脫瀕臨虧損窘境，同步啟動減產、檢修計畫，如中國大陸自6月中下旬起多座高爐進行檢修，安賽樂米塔爾（ArcelorMittal）暫停法國1座高爐的運轉，日本製鐵的名古屋3號高爐延後重新點火等，預期隨著鋼市供需狀況調整得宜，各國推動貨幣財政、基礎建設政策奏效下，全球鋼市將可迎來觸底反彈的契機。（編輯：楊凱翔）1110715