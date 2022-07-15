疫情自煮潮 萊爾富推超市型複合店搶生鮮商機

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萊爾富推出超市型複合店「萊鮮生Mr.Hi」，15日在平鎮復梅店舉辦開幕活動，萊爾富董事長汪亦祥（右4）出席剪綵。中央社記者曾智怡攝 111年7月15日

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（中央社記者曾智怡台北15日電）疫情推升民眾「自煮」意識，萊爾富今天宣布推出超市型複合店「萊鮮生Mr.Hi」，鎖定高密度住宅區，主打販售生鮮，全店商品數比起純超商增加逾千項，率先在平鎮、淡水、土城開出3家，目標展店100家。

「萊鮮生Mr.Hi」除了原有的實體通路廠商外，也引進許多網路名店加入合作，品項包含冷凍生鮮、產地蔬果、現烤烘焙點心、即食調理冷凍商品、大份量的家庭號商品等。

萊爾富主管表示，當初是先從一般門市測試販售冷凍生鮮，導入300多家，感受到業績彈跳，為提升商品廣度，更滿足消費者需求，決定推出以生鮮為主的超市型複合店「萊鮮生Mr.Hi」，預計展店至100家，選點以高密度住宅區為主。

他說，不同於量販坪數非常大，近兩年因疫情緣故，民眾如果逛較大空間，也會有時間壓力，「不想待太久」，因此「萊鮮生Mr.Hi」坪數設定在50至70坪；目前「萊鮮生Mr.Hi」開設3家，分別是平鎮復梅店、淡水新洲店、土城哲青店。

至於萊爾富一般門市坪數約45坪，同樣會持續擴大導入生鮮食品，預計這兩年內，將有千家門市都能買到冷凍水產、肉類等，並持續評估導入蔬菜、水果。

萊爾富近年積極布局異業合作，含「萊鮮生Mr.Hi」在內，目前共引進15種型態，提供近750家合作門市經營複合新店型與服務，包括自助租車、自助換油機、機車充電站、電動車充電樁、共享行動電源、自助加水站、自助洗衣店服務、虛擬實境（VR）電競遊戲、3C智慧家電等。

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萊爾富董事長汪亦祥表示，對於超商的經營，店數的多寡不再是消費者購買決策的唯一考量因素，能提供便利才是主要核心，做好消費者服務才是價值，因此找品牌商共同合作聯盟、價值共享，以滿足消費者的多元需求。

萊爾富全台共有1550家門市，去年營收約新台幣200多億元，今年截至目前，萊爾富家數淨增加已近100家，原因即是在於積極異業結盟，反觀過去每年約淨增加30、40家。（編輯：楊凱翔）1110715