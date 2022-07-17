日月光環旭第2季獲利上看季增50% 創新高可期

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（中央社記者鍾榮峰台北17日電）半導體封測大廠日月光投控旗下環旭電子第2季獲利有機會超過6億人民幣、上看6.6億元，季增35%至50%，可望創單季新高。

環旭電子14日晚間公布上半年業績成長預估，預計上半年歸屬母公司業主獲利可到10.47億人民幣至11.02億，較去年同期預計增加4.96億元至5.51億元，年成長90%到100%。

環旭電子第1季稅後獲利4.39億人民幣，每股基本純益0.2人民幣，若以此推估，第2季獲利有機會超過6億元、上看6.6億元，季增35%至50%，可望創單季新高。

環旭電子第2季自結合併營收149.87億人民幣，較去年同期增加32.17%，比第1季增加7.4%。

法人分析，環旭電子第2季汽車電子業績占比估較第1季明顯提升，車載資訊娛樂系統（Telematics）、動力系統（Powertrain）應用帶動業務成長；此外，環旭電子在居家辦公、擴增實境/虛擬實境（AR/VR）、Web3.0等帶動資料中心投資增加趨勢下，受惠伺服器、固態硬碟等需求成長，在電腦周邊及儲存業務業績明顯提升。

在系統級封裝（SiP），法人指出，Wi-Fi 6、真無線藍牙耳機（TWS）等市場需求穩健，也帶動上半年環旭電子SiP模組產能利用率明顯提升。

環旭電子日前表示，上半年綜合產能利用率提升，帶動毛利率也較去年同期提高；同時，環旭加強營業費用管控，上半年費用率較去年同期下降，上半年營業利益率明顯提高。（編輯：蘇志宗）1110717