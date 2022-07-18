政策利多激勵 觀光股大放異彩

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北18日電）在總統蔡英文「生活回到常軌、仔細評估開放時程，爭取國際旅客來台」的談話激勵下，觀光股今天受惠政策利多大放異彩，多檔飯店股包括六福、夏都與旅行社股鳳凰、山富等攻上漲停。

蔡總統17日以民進黨主席身分在全代會致詞時強調，隨著生活回到常軌，執政團隊會抓緊振興經濟的機會，仔細評估開放的時程表，重新爭取國際旅客來台灣。

加上新一波國旅補助方案已經上路，以及政策支持開放下，觀光股今天大放異彩、走勢勁揚，上市觀光股盤中大漲逾4.3%，上櫃觀光股也上漲逾3%，在所有族群中表現最搶眼。

主要受惠的飯店股今天強漲，六福、夏都奔漲停，晶華大漲6.4%，股價高至174.5元，完成填息，遠雄來也有超過3.6%的漲幅，雲品大漲超過8%，上櫃的飯店股富野、老爺知皆亮燈漲停。

隨著疫情趨緩，民眾建立與病毒共存心態，餐飲業來客數已回復到正常水平，餐飲股中，王品、美食-KY強勢，王品盤中漲幅近6%。

旅行社即將迎來久違的春燕，鳳凰今天股價攻上漲停，雄獅也大漲近8%，上櫃的易飛網、山富、五福也全數攻上漲停。（編輯：張均懋）1110718