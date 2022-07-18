觀光業迎疫後商機 調查：永續旅遊成新趨勢

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（中央社記者江明晏台北18日電）國際疫情漸趨平穩，台灣邊境有望解封，調查顯示，全球46%旅客希望有更多綠色交通方式可供選擇；49%的台灣旅客認同永續旅遊概念；超過9成的人願意支付更多旅費參與永續旅遊。

雄獅集團旗下「欣傳媒」今天舉辦「接軌國際．永續美好生活」論壇，分析「疫後全球觀光趨勢」與「亞太區疫後線上旅遊發展趨勢」。

交通部部長王國材出席論壇致詞時指出，在邁向2050淨零碳排的道路上，交通部大力推動低碳公共運輸、向山致敬、向海致敬措施，積極行銷自行車旅遊及鐵道旅遊，並支持觀光業數位轉型，來實現低碳觀光，響應淨零碳排。

他指出，疫後台灣觀光將以推動四季旅遊、綠色觀光為重點目標，從7月15日開始推動悠遊國旅補助方案，藉由多項補助措施鼓勵國內旅遊，觀光業也能夠藉此先熱身，帶動整體國旅市場，進而迎接全世界的觀光客。

交通部觀光局局長張錫聰表示，疫情雖打亂步調，但從Tourism 2020到Tourism 2030，永續發展都是重點項目，目前東北角暨宜蘭海岸國家風景區連續5 年入選、日月潭國家風景區連續2 年獲「全球百大綠色旅遊目的地」，未來交通部觀光局將持續申請國際認證，讓國際看見台灣的努力。

Amadeus旅遊分銷執行副總裁加勒戈（Angel Gallego）指出，全球旅遊正在重啟，以今年4月的旅遊搜尋數據來看，全球搜尋量已達2019年水準，其中以往返「倫敦」、「首爾」的搜尋為主。從調查中也發現，46%旅客希望有更多綠色交通方式可供選擇。

Agoda首席商務官達米恩（Damien Pfirsch）則表示，跨國旅行在亞洲回歸，僅在2022年上半年入境預訂量就增加10倍以上。旅遊需求恢復的同時，旅客期待也發生變化，在Agoda 2021年旅遊趨勢調查中，「每日房間消毒」和「提供衛生標準房源」被消費者列為選擇飯店前兩大因素。Agoda更與各國政府合作，為用戶的安全推廣清潔認證的住宿，如日前與新北市政府合作，為所有Agoda平台的百餘家符合條件的飯店申請OK Fun標章。

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欣傳媒總經理單葑指出，「欣傳媒」與財團法人台灣經濟研究院合作「永續旅遊生活趨勢調研報告」，結果發現，近5成的民眾認同永續旅遊概念，並願意下次出遊時選擇永續旅遊；超過9成的民眾願意支付更多旅費參與永續旅遊。而調查民眾和供應商對落實推動綠色旅遊最有感的城市，前兩名一致認為是台北市和新北市，以食宿環節獲好評；而居第3名的花蓮與宜蘭則以人文風光旅遊獲得肯定。

此外，報告也發現，消費者對於永續旅遊的期望與在意程度，普遍高於供應商的執行程度，顯示永續旅遊是消費者意識的轉變，同時也是商業模式的改變。（編輯：趙蔚蘭）1110718