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交投清淡 新台幣終結連2貶收29.914元

2022/7/18 18:34（7/18 18:57 更新）
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新台幣18日量縮微升，新台幣兌美元收盤收29.914元，小升3.2分。（中央社檔案照片）
新台幣18日量縮微升，新台幣兌美元收盤收29.914元，小升3.2分。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇思云台北18日電）台股大漲，不過匯市交投清淡，新台幣今天量縮微升，新台幣兌美元今天收盤收29.914元，小升3.2分，終結連2貶，台北及元太外匯市場總成交金額僅8.815億美元。

美國聯準會（Fed）部分官員暗示7月底升3碼應足夠，激勵美股續強，帶動台股連4彈，台股今天開高震盪走高，尾盤台積電強拉4.5元，終場指數收漲169.02點，收在14719.64點。三大法人外資及陸資賣超，投信、自營商買超，合計買超27.24億元。

外匯交易員表示，今天匯市相對交投清淡，主要就是實質拋補為主，國際美元稍稍回檔，亞洲貨幣相對鬆口氣；新台幣兌美元今天開盤價為29.930元，最高29.905元、最低29.930元，最後收在29.914元，升3.2分，終結連2貶。

外匯交易員表示，本週歐洲央行升息可能牽動歐元走勢，新台幣短期仍會是偏弱整理格局，預料如果外資在台股動向持續匯出，盤中仍不排除會測試30元價位。（編輯：楊凱翔）1110718

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