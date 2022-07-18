112年健保給付成長率拍板上限4.5% 9月底前敲定總額

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（中央社記者蘇思云台北18日電）國發會委員會議今天通過「112年度全民健康保險醫療給付費用總額範圍」成長率為1.307%至4.5%；衛福部官員表示，後續由健保會在9月底完成協商，敲定明年醫療服務費用總額。

為了合理調控醫療費用，「全民健康保險法」明訂實施總額支付制度，每年協定下一年度醫療給付費用總額。

國發會今天審議通過行政院交議、衛生福利部陳報的「112年度全民健康保險醫療給付費用總額範圍」成長率為1.307%至4.5%，其中成長率下限是考量投保人口結構、醫療成本、投保人口數成長率等因素，經既定公式計算而得。

國發會表示，考量健保整體財務狀況、經濟成長與民眾負擔能力等因素，以及疫情衝擊，並兼顧健保中長期改革計畫的推動與維持醫療品質，同意給付費用成長率上限訂為4.5%。

衛福部社保司長商東福告訴中央社記者，如果以上下限來做推估的話，上限金額為8459.51億元，下限金額為8201.03億元，中間的差額就是協商空間的金額達258.48億元，是民國95年來新高，可以說有比較多的空間討論是否納入一些新服務。

商東福表示，今年因為疫情也開始有一些遠距醫療的需求，如果醫界認為適合，也可能提出一些相應的新服務。不過，目前是先通過上、下限比率，後續由協商機制還會確定一個介於其中的比率。

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媒體詢問健保財務狀況問題，商東福表示，依照規定，安全準備要大於1個月，截至今年5月底，安全準備有1.43個月，到年底前應無虞。今天討論範圍並不涉及費率，而是先決定總額範圍，後續還要由健保會在11月底前完成費率審議。

依「全民健康保險法」規定，健保總額範圍經行政院核定後，將由全民健康保險會於下一年度開始3個月前，在核定總額範圍內，經由集體協商機制（含保險醫事服務提供者、被保險人、雇主、有關機關代表，以及專家學者及公正人士），協定下一年度醫療給付費用總額。（編輯：潘羿菁）1110718