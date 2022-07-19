無懼股市震盪 基富通平台定期定額扣款人數增3%

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（中央社記者潘智義台北19日電）台灣集中保管結算所轉投資基富通證券總經理王浩宇今天在線上記者會表示，雖然年初以來全球股市震盪，但基富通基金平台定期定額投資人仍達11.3萬人，較半年前成長。

王浩宇解釋，今年6月底為止，基富通基金平台約有23萬投資人，其中定期定額扣款約11.3萬人，較去年底增加3%；定期定額扣款投資人主要來自「好享退」退休專案約6.5萬人扣款、「好好退」退休專案約2.1萬人。

他指出，今年來市場充滿不確定性，造成股債市大起大落，投資人難免不知所措，但透過定期定額穩健的紀律投資方式，仍能攤平投資成本，達到分散風險的效果，幫助退休準備的投資人應對短期波動、創造長期微笑曲線。

台灣集中保管結算所暨基富通證券董事長朱漢強透過新聞稿表示，由金管會指導，集保、投信投顧公會及證基會共同主辦，基富通負責執行的好享退、好好退休兩大退休自主投資專案，都獲得廣大迴響，幫助越來越多人及早自主理財，規劃退休人生，降低對退休生活擔憂和不確定性，為老年生活做更好的打算。

根據基富通統計，好享退連續兩年限時開放申購下，總計實際扣款人數超過7萬人，比預期中踴躍。即便該方案已連24期扣款期滿，不過繼續參與投資的扣款人數，不重複計算，仍高達6.5萬人，留存率超過9成；好好退休專案開辦短短不到一年，累積超過2萬人參與，並且持續增加當中，累計兩個專案的扣款人數，超過8.5萬人。

統計顯示，目前好好退休專案的每月定期定額扣款筆數合計超過3萬筆、扣款金額達1.4億元，且平均每人申購筆數、定期定額扣款金額都逐步成長，從開辦初期的1.1筆、新台幣4500元，增加到目前的1.5筆、6700元，顯示大家越來越重視退休準備這件事。

不僅如此，年齡層也有下探的趨勢，參加好好退休專案的投資人中，31到40歲的青壯年，占比20%，僅次於41到50歲的29%、51到60歲的24%；累計40歲以下投資人，合計近4成比重，且持續成長，凸顯許多年輕人已經及早展開退休準備的行動。（編輯：趙蔚蘭）1110719