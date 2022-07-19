長科車用工業導線架看佳 第3季營收毛利率拚季增

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（中央社記者鍾榮峰台北19日電）導線架廠長科預估第3季車用和工業導線架穩健成長，預估第3季營收、毛利率、營益率力拚小幅季增，並無產品跌價或降價，新廠擴產進度按計畫進行。

長科今天下午受邀參加券商舉行線上法人說明會，展望第3季營運，長科董事長室經理蘇雙富預期，第3季營收介於新台幣36.8億元至38.7億元，另基於新台幣兌美元平均匯率29.8元假設，預期第3季毛利率約29.5%至31.5%，營業利益率介於21.5%至23.5%。

若以中間值來看，長科第3季營收較第2季37.78億元微減至微增2.4%，毛利率較第2季30.8%微減至小幅季增，營益率較第2季22.7%微減至小幅季增。

蘇雙富預期，長科第3季續受惠車用和工業用晶片導線架拉貨，預期第3季車用和工業比重可較第2季再提升。

從應用來看，上半年車用占長科業績比重達38%，工業占比19%，3C消費電子占比39%。

觀察半導體市況，長科表示，整合元件製造廠（IDM）客戶以工業和車用居多，今年上半年車用業績與去年同期倍增，沒有庫存調節狀況，至於後段專業委外封測代工（OSAT）通訊類晶片導線架需求穩健。

法人問及國際銅價下滑是否影響產品跌價或是客戶要求降價，蘇雙富指出，長科原物料主要是加工後的銅片，能源價格上揚拉高加工費，而加工銅片主要來自日本和德國，日德供應商調高加工費，因此並沒有產品跌價影響。

在客戶端，蘇雙富表示，長科與客戶洽商並取得理解，目前並沒有客戶要求降價。

法人問及市場需求趨緩是否影響新廠擴廠投產進度，蘇雙富表示，長科擴廠長期規劃按照客戶實際需求進行，不會因短期市場變化改變長期資本支出，目前蝕刻新廠仍規劃第4季完工。

長科表示，客戶庫存調整對導線架供應是健康的發展，工業和車用需求持續拉高，而車用晶片緩解對長科是好的方向。

長科規劃2025年蝕刻廠年產能擴充至1.3億條，今年年產能7000萬條，沖壓新廠陸續按照時間興建，預計第3季底產能擴充完成，第4季送樣認證。

從製程組合來看，今年上半年蝕刻製程占比約43%，沖壓占比約57%。

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長科自結第2季合併營收37.78億元，較第1季36.31億元季增4%、年增23%，創單季新高，第2季稅後獲利7.85億元，較第1季7.02億元成長12%，年增152%，也創單季新高，第2季每股基本純益2.09元，優於第1季EPS 1.87元和去年同期EPS 0.88元。

長科指出，漲價有助毛利率，不過今年上半年漲價次數不像去年同期，且第2季研發費用增加，加上中國上海、昆山、蘇州因COVID-19疫情封城，蘇州廠為營運正常增加相關費用，使得長科第2季整體毛利率30.8%較第1季30.9%略為下滑。（編輯：趙蔚蘭）1110719