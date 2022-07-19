學者：美升息快又急 留意央行召開臨時理監事會

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（中央社記者蘇思云台北19日電）美國聯準會（Fed）將於7月底利率決策會議，市場猜測這回調升3碼、4碼機率，中信金首席經濟學家林建甫表示，「7月底升4碼仍然是有可能的」；Fed開會頻率高，當台美利差持續擴大，應注意台灣央行是否會召開臨時理監事會議。

中經院今天舉行2022年第3季台灣經濟預測記者會暨座談會。

中經院院長張傳章表示，對美國7月底是否升4碼持保留態度，畢竟美國除了打通膨還是要顧經濟，也有選舉考量。台灣如果升息有3個優點，一是減少資金外流，二是新台幣貶值壓力減緩，三是減輕輸入性通膨壓力。

張傳章表示，升息可能影響投資與消費意願，但政府要在中間取得平衡，如果Fed月底升3碼（1碼為0.25個百分點），建議台灣應該適度跟進升息腳步，不然新台幣貶值壓力會趨大，但是，不一定要等幅度調升，估計台灣央行會考慮價、量等不同方式。新台幣短期來看還是有貶值壓力，但中長期未必一定會貶。

中信金首席經濟學家、台大經濟系名譽教授林建甫表示，台灣仍要小心輸入性通膨，面對輸入性通膨，解方就是考慮升息與（新台幣）升值。台灣升息考慮較多，像是央行6月選擇升息半碼、存款準備率調升1碼，但Fed升息次數多，「7月底升4碼仍然是有可能的」，預估美國年底基準利率會超過3%以上。

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媒體關注台美利差擴大，但台灣似乎難以等幅跟進美國升息幅度，是否意味新台幣貶勢難擋。林建甫表示，美國基準利率還沒恢復到疫情前水準，台灣相對已經回到疫情前水準（今年累計已升1碼）。

林建甫指出，如果台美利差拉大，輸入性通膨壓力會增加，央行要守利息還是守匯率，應會做出判斷。Fed開會頻率較高，未來要注意台灣央行是否召開臨時理事會，央行如果升息，匯率就比較不用升值。（編輯：潘羿菁）1110719