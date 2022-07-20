富基電通21日登錄興櫃 看好數位轉型需求

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（中央社記者吳家豪台北20日電）儲存裝置產品代理商富基電通將於21日登錄興櫃掛牌交易，看好公家機關及企業數位轉型需求，未來在標專案市場業務可望持續成長，有助帶動富基電通業績表現。

富基電通於2004年成立，核心業務為代理數據資料儲存相關產品，業務量逐年增長，目前已擴展至伺服器、行動運算、商用/家用平面顯示器、數位多媒體、智慧家電、數位電子看板、工廠自動化控制等產品，並持續開拓家電市場。

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展望未來，富基電通透過新聞稿表示，隨著物聯網、大數據、人工智慧、5G 網路應用及邊緣運算等技術興起，使5G產品、雲端資料中心及邊緣資料中心的市場規模快速發展，未來商用IT在數位轉型趨勢下將快速成長。

富基電通指出，在既有企業及商業應用基礎下，將持續強化B2B（企業對企業）業務經營深度及廣度，並預期在公家機關及各大企業皆積極進行數位轉型的趨勢下，富基電通未來標專案市場業務也可持續成長。（編輯：黃國倫）1110720