台北101加入Enel X虛擬電廠 支持台灣能源轉型

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Enel X虛擬電廠接獲台電調度通知時，將自動調整台北101的用電，提供其電力容量以平衡電網。圖為台北101中控室。（台北101提供）中央社記者曾智怡傳真 111年7月20日

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（中央社記者曾智怡台北20日電）台北101今天宣布與虛擬電廠及需量反應服務供應商義電智慧能源（Enel X）簽署合約，Enel X將整合台北101的電力負載至其虛擬電廠，透過台電的電力交易平台來調節電網供需，支持台灣能源轉型，並為淨零排放目標貢獻一己之力。

Enel X是全球最大的虛擬電廠營運商之一，握有6.6GW的彈性容量，自2016年起開始在台灣營運。

台北101今天發布新聞稿表示，在能源緊縮時，比起啟動傳統燃煤、火力發電廠或建蓋全新電力資源，台北101與Enel X虛擬電廠以智慧方式管理用電提供解決方案。

台北101指出，當接獲台電調度通知時，將自動調整台北101的用電，提供其電力容量以平衡電網；藉由Enel X虛擬電廠聚合全台工商業的彈性電力以支持電網，成為更快速、經濟實惠且環保的減碳方式。

台北101營運長劉家豪表示，台北101從2011年至今，已取得3次LEED白金級認證，2016年以史上最高分成為全球首棟LEED v4白金級摩天大樓，當年就依據LEED v4的精神制定需量反應計畫；現透過與Enel X的合作，台北101得以支持台灣能源轉型，並利用既有資產參與電力交易平台，為台灣的淨零排放目標貢獻一己之力。

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Enel X亞太區總裁任傑夫（Jeff Renaud）指出，藉由加入Enel X的虛擬電廠，台北101對其既有資產進行二次利用，符合循環經濟與再利用的原則；企業皆期待以不影響營運的方式，管理或彌補持續上漲的電費和營運成本，透過虛擬電廠參與電力交易平台的輔助服務，對企業來說越來越具吸引力。

台北101表示，企業可透過電力使用的創新方式協助支持電網，同時實踐永續目標、提升營運韌力，並獲得新的收益來源；在電網負載壓力較大時，減少其用電需求的企業，也能因此獲得報酬。（編輯：林克倫）1110720