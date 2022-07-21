高雄興達港修造船區BOT簽約 海洋產業鏈里程碑

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高雄市興達漁港修造船區暨海洋遊憩設施民間自提BOT案，21日由高市府與財政部國有財產署、嘉泰遊艇公司3方代表共同完成簽約，高雄市長陳其邁（右6）等人出席見證。（高雄市海洋局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年7月21日

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（中央社記者蔡孟妤高雄21日電）高雄市「興達漁港修造船區暨海洋遊憩設施民間自提BOT案」今天簽約，計畫5年內興建3座修造船廠廠房和95席遊艇碼頭，建構遊艇觀光遊憩服務機能，漁民也不用再到外地維修漁船。

興達漁港修造船區暨海洋遊憩設施民間自提BOT案，今天由高雄市政府與財政部國有財產署及嘉泰遊艇公司3方代表共同完成簽約，高雄市長陳其邁及副市長林欽榮等人出席見證。

高雄市海洋局表示，此案採促參民間自行規劃BOT方式進行，今年6月20日與最優申請人完成議約程序，今天辦理簽約儀式即進入開發階段。

海洋局指出，開發計畫將於5年內興建完成，民間投資金額新台幣24.07億元，預計完成興建3座修造船廠廠房和95席遊艇碼頭，可增加政府開發租金、權利金收益及稅收約34億元，且創造當地就業機會逾300人等效益。

陳其邁致詞時稱讚促參廠商獨具慧眼，看到興達漁港極具開發潛能，未來配合遊艇產業製造、行銷與營運產業跨業整合的發展趨勢，建構遊艇觀光遊憩服務機能，同時也提供當地漁船上架服務，讓漁民不用再到外地維修漁船。

陳其邁還說，高雄遊艇產業非常具有競爭力，產值已占全國遊艇產值8成，台灣在全球遊艇產值則排名第4、亞洲第1，且台灣製造遊艇技術獨步全球，以工匠精神打造的每一艘遊艇，吸引許多國內外買家。

海洋局長張漢雄說，未來完工後，除可提供興達漁港漁船便利的修造服務，建構遊艇製造、銷售、停泊、維修及休閒服務的完整產業鏈，配合觀光魚市及休閒漁業產業活動，也為市民增加一處休閒旅遊新據點。

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海洋局表示，目前興達漁港遠洋泊區除了原本進駐的海巡署南部基地、興達港區漁會，另經濟部推動的「高雄海洋科技產業創新專區計畫」的離岸風電水下基礎生產基地及海洋科技產業人才培訓中心已陸續完工營運。

後續農業委員會漁業署配合興達漁港周邊養殖產業正規劃建置冷鏈倉儲設施；海洋委員會國家海洋研究院也將設立「國家船模實驗室」，逐步完成興達漁港遠洋泊區全區發展拼圖。（編輯：陳仁華）1110721