升息預期激勵剛性自住買盤 5月青安撥貸破百億

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（中央社記者張璦台北21日電）財政部統計處今天表示，今年5月青安撥貸金額新台幣102.7億元，明顯高於近2年月均值56億元，且創近4年半最高紀錄，主因是上半年逢新屋交屋潮，以及升息預期，激勵部分剛性自住買盤進場。

青年安心成家購屋優惠貸款自2010年推出，為年輕無殼族減輕購屋壓力，目前第5度延長至今年底。

根據財政部發布的統計通報，青安開辦以來陸續放寬條件，2016年貸款額度由500萬元提高為800萬元，加上利率降低，致當年核貸金額達1762億元高點。

不過，統計處指出，2017年至2021年房價走升，各大商銀房貸利率維持低檔，青安貸款需求逐年下降，2021年核貸金額為646億元，創2011年以來新低。

觀察平均每戶貸款金額，2016年以前各年平均為363萬元，貸款額度提高之後，年平均為471萬元，增加109萬元；開辦迄今年5月底共協助32.4萬戶購屋，核貸總額達1兆3294億元。

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此外，受到全球通膨壓力升高影響，中央銀行為穩定國內物價，今年已連續2季分別升息1碼及半碼，為顧及民眾利息負擔，青安貸款現行利率按基準利率減調半碼，調整後，3種方案中，一段式機動利率為1.65%。

統計處指出，由於今年上半年正值新完工房屋交屋潮，加上升息預期，激勵部分剛性自住需求進場，帶動5月5大銀行新增房貸金額衝高，青安貸款也隨之倍增，5月撥貸金額102.7億元，明顯高於近2年月均值56億元，為2018年1月以來首見超過百億元水準。（編輯：林淑媛）1110721