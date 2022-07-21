環球晶：產能持續滿載 下半年市況穩定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北21日電）半導體供應鏈調節庫存，矽晶圓廠環球晶表示，客戶簽訂的長約在量與價並無調整情況，產能持續滿載，12吋矽晶圓供不應求，下半年市場狀況依然相當穩定。

環球晶下午應邀參加櫃買中心線上業績發表會，董事長徐秀蘭說，環球晶上半年營運表現很好，6月營收新台幣62.4億元，創新高，第2季營收175億元，同創新高，連續10季成長。第1季毛利率達42.6%，第2季毛利率也將有不錯表現。

徐秀蘭表示，疫情、部分城市和區域封城、俄烏戰爭引發能源及特用氣體供應問題，此外，匯率大幅波動，都會對半導體市場產生影響。

她說，消費電子需求放緩，使得部分半導體需求趨緩，不過工業用、電動車、基礎建設等需求依然強勁，整體市場維持穩定。

徐秀蘭表示，環球晶存貨穩健，維持70多億元，客戶、應用市場及產品別的存貨存在差異；部分客戶存貨高，另有客戶仍催促環球晶交貨。手機晶片存貨較多，有待調整，高效能運算及車用晶片相關客戶則沒有要求延後交貨的情況。

徐秀蘭說，小尺寸矽晶圓存貨壓力比較大，部分產線有小幅空檔，8吋及12吋矽晶圓僅部分客戶進行產品調整。環球晶副總經理陳偉文表示，客戶簽訂的長期合約在量與價方面並沒有調整情況，產能維持滿載。

據統計，全球半導體產業經過50年的努力，於2020年營收突破5000億美元，徐秀蘭說，半導體產業未來10年可望呈指數型成長，將增加5000億美元，突破1兆元大關。

徐秀蘭表示，半導體應用領域越來越多，且半導體內含量持續成長，儘管短時間可能會因經濟逆風而有波動，不過長期成長方向不變，沒有疑慮，包括5G、電動車及雲端等都是主要成長動能。

陳偉文說，環球晶1000億美元擴充計畫將依計畫進行，其中，450億美元將投入既有廠區擴充，550億美元將在美國新建12吋矽晶圓廠。

徐秀蘭表示，環球晶會選擇在美國新建矽晶圓廠，主要考量包括主要客戶皆於美國設廠、市場需求增加，還有政府支持、水電費與土地成本合宜、可就近供貨客戶減少碳足跡，此外，環球晶在美國已有團隊，應有助加速建廠。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

徐秀蘭說，美國新廠投資仍在等待晶片法案通過，針對法案可能包含抗中條款，因尚未完全確定，不特別評論。她強調，環球晶在各國投資的決策因素很多，並不是單一條款，還有其他商業要件需要考量，且會遵守法規。

針對台灣電價調漲，陳偉文表示，電價調漲確實會對成本造成影響，不過人力、物料也是影響成本的要素，電價調漲對整體成本增加影響相當有限。（編輯：楊蘭軒）1110721