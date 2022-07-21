網紅大萌妹子涉違法推薦飆股 金管會移送檢調

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（中央社記者謝方娪台北21日電）金管會接獲民眾檢舉網紅「大萌妹子」無執照卻收費推薦民眾買台股，金管會表示，此行為涉有違反投信投顧法的刑事責任，金管會已依行政程序，移送檢調處理。

金管會近日接獲民眾檢舉網紅「大萌妹子」在FansOne平台引導會員匯款，並在LINE群組推薦個股。

金管會證期局副局長張子敏表示，此行為涉有非法經營證券投資顧問業務、違反證券投資信託及顧問法的刑事責任，金管會已依行政程序處理。

張子敏說，金管會設有受理民眾檢舉與陳情網頁，鼓勵民眾陳情非法投顧案件，若民眾檢舉所附事證明確，符合違反投信投顧法構成要件，金管會均會移請法務部調查局進一步查處偵辦。

若未經主管機關許可、非法經營投資顧問業務，依法將可處5年以下有期徒刑，併科新台幣100萬元以上、5000萬元以下罰金。

金管會近期發現有不法人士以電話、簡訊或LINE推薦飆股、未上市櫃股票，或勸誘投資海外低價股；為強化投資人保護，金管會已採取5大措施，持續加強警示、宣導並與相關機關合作。

第一，金管會證期局網站首頁放置合法投信投顧業者名單，並請投信投顧公會針對非法業者型態建置投資人保護專區及非法業者警示專區。

第二，金管會已經請投保中心、證券公會、投信投顧公會、期貨公會設立反詐騙諮詢專線（02-2737-3434），由投保中心提供民眾反詐騙諮詢服務。

第三，持續推廣教育宣導，強化投資人風險意識。

第四，加強與內政部警政署合作，建立即時窗口，督導證券相關公會、業者及周邊單位持續強化詐騙資料情蒐，協助警政司法單位辦理相關案件。

第五，督導證交所及櫃買中心強化交易市場監視制度，若涉有不法交易，將依相關規定處理，以維護社會大眾權益。（編輯：楊蘭軒）1110721