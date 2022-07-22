台股買盤觀望 14900點附近震盪

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（中央社記者江明晏台北22日電）台股今天開高震盪，早盤雖一度上漲近60點，來到14996.24點，在萬五關卡前止步，市場追價意願不足，台積電小漲，聯發科翻黑，指數小跌，暫守14900點之上。

美股因電動車大廠特斯拉（Tesla）第2季財報優於預期，幫助抵銷電信和能源類股的跌勢，美國股市主要指數都收高。

台股今天以14953.27點開高，指數在平盤附近狹幅震盪，一度上漲近60點，來到14996.24點，在萬五關卡前止步，低點下探14902.32點，下跌約35點，暫守14900點大關之上。

至11時15分左右，台股加權指數下跌22.33點，來到14915.37點。

觀察上市類股表現，百貨股大漲約3%、化學股漲1.7%、生化股漲1.44%；盤中代表中小型股的櫃買OTC指數上漲0.04%，上櫃股以生技股最為亮眼，上漲約1.95%。

觀察權值股走勢，晶圓代工廠台積電今天一度來到505元，隨後漲勢收斂，小漲0.2%左右，股價至502元，上漲1元，守住500元大關；鴻海在平盤105.5元附近，聯發科下跌近2%，至703元。宏達電今天股價波動大，一度衝高至71元，大漲逾8%，隨後拉回至平盤65.6元。

貨櫃三雄長榮、陽明漲幅都在1%以上，萬海上漲約0.47%。統一集團宣布吃下法方家樂福手上股權，激勵統一超今天股價勁揚逾4%，至297.5元。

分析師指出，台股今天狹幅震盪，顯示市場追價意願不足，買盤觀望，賣壓也不重，出現漲多高檔逢壓震盪情形，推估投資人在下週美國聯準會升息決策結果前，抱持觀望態度。（編輯：張均懋）1110722