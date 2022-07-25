台積電早盤股價跌破500元關卡 市值降至12.92兆元

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（中央社記者張建中新竹25日電）美股上週五收低，費城半導體指數下挫74.401點，跌幅達2.55%。台積電今天股價表現疲弱，早盤跌破新台幣500元關卡，達498.5元，市值滑落至12.92兆元。

台積電美國存託憑證（ADR）上週五收在86.32美元，下跌1.67%，市值4476.86億美元，居全球第12位；以7月22日收盤價新台幣503元計，台積電ADR溢價約2.67%。

台積電今天股價走勢疲弱，早盤跌破500元關卡，滑落至498.5元，下跌4.5元，市值下滑1166億元，滑落至12.92兆元，影響大盤約37點。

台積電上週股價揚升10.5元，漲幅2.13%，據台灣集中保管結算所統計，台積電7月22日股東總人數降至138萬7447人，較7月15日減少4923人。

其中，零股股東人數降至84萬5981人，減少2814人；持股1至5張股東人數降至44萬6798人，減少1928人；持股1000張股東人數增至1508人，增加6人。（編輯：趙蔚蘭）1110725