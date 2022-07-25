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法人審慎樂觀下半年自動化產業 上銀亞德客業績穩

2022/7/25 11:27
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（中央社記者鍾榮峰台北25日電）自動化產業下半年營運備受關注，外資法人預期，中國工廠自動化市況健康，再生能源、電動車、半導體需求穩健，供應鏈受限緩解、原物料價格下滑，儘管有通膨和消費電子終端需求下滑等變數，預估亞德客-KY、上銀下半年營運持穩。

不過上銀今天股價走弱，盤中最低來到新台幣212元，大跌逾8%，之後跌幅收斂，來到217元，跌6%；亞德客-KY力守平盤上，來到861元，小漲0.58%。

展望下半年自動化產業，美系外資法人24日報告整理調查供應鏈狀況，結果顯示，儘管仍有COVID-19疫情部分區域封控、以及部分製造商未來數月可能降緩需求，中國工廠自動化仍相當健康，預估中國11月召開的二十大會議後，第4季訂單拉貨量可明顯增加。

至於在海外市場，外資法人指出，受到全球通膨和消費電子產品終端需求下滑影響，預估海外市場自動化產品銷售狀況將趨緩。

不過外資法人指出，再生能源、電池和電動車、高效能運算和高階半導體晶片製造等應用，仍有助帶動自動化設備需求，此外未來數年全球主要車廠在電動車和電池資本支出趨勢穩健，也有益於自動化產線設備需求。

在供應鏈受限部分，外資法人表示，下半年狀況可逐步緩解，主要是中國物流可見舒緩；加上原物料包括銅、鋁、鐵等國際價格下滑，有助未來數季自動化廠商毛利率上揚。

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觀察主要大廠下半年營運，外資法人預期氣動元件大廠亞德客-KY第3季業績季減約5%幅度，符合季節性表現，第4季可季增8%左右，主要是部分訂單遞延效應，稼動率可維持110%高檔水準，預估今年業績可年成長10%至20%。

傳動元件大廠上銀下半年獲利恐受到歐元貶值影響，不過法人指出，上銀下半年主要產品訂單交期持穩，預估第3季線性滑軌交期約3個月至3.5個月、滾珠螺桿交期約4個月；此外第2季調漲價格幅度約5%至10%，可望在7月和8月明顯反映在業績中，預估第3季營收、毛利率、營益率仍可較第2季小幅增加。（編輯：郭無患）1110725

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