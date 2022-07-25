庫存水位創新高 盛群：第4季投片量下修逾1成

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（中央社記者張建中新竹25日電）盛群業務行銷中心副總經理蔡榮宗今天表示，目前庫存水位創新高，為正常水準的1倍，第4季將下修投片量逾1成，預期庫存要到明年上半年才可望回復正常。

微控制器（MCU）廠盛群下午舉行線上法人說明會，蔡榮宗說，客戶端庫存偏高，估計通路商庫存水位約5個月，高於正常的2個月水準。

盛群至6月底存貨金額達新台幣13.03億元，平均銷貨天數121天，約4個月，也高於正常的2至3個月水準。蔡榮宗表示，目前庫存創新高，為正常水準的1倍，預期到明年上半年才有機會回復到正常水準。

蔡榮宗認為通膨是引發這波半導體產業修正的主因，他說，客戶期待產品降價機會的情況下，拉貨態度消極。盛群在考量市場競爭態勢，針對重點客戶及產業適度調整產品售價。

蔡榮宗預期，第3季及第4季營收相當，將較第2季緩和下滑，下半年產品平均售價、營收與毛利率都將較上半年滑落，全年營收恐將較去年下滑個位數百分比。

盛群今年直流無刷馬達及安防晶片出貨量可望較去年成長，蔡榮宗表示，健康量測晶片出貨量將較去年持平，觸控晶片與射頻晶片出貨量恐將下滑20%至30%，32位元MCU出貨量將下滑15%至20%。

蔡榮宗說，目前供應商並無降價訊息，今年第4季投片量將下修逾10%，全年產能將較去年減少5%以上，明年規劃產能將較今年相當；下半年人才招募動作也將放緩。

盛群第2季營收16.65億元，季減13%，毛利率52.8%，較第1季上揚1.3個百分點，歸屬母公司淨利3.55億元，季減31%，每股純益1.57元。

盛群累計上半年營收35.83億元，年增14%，毛利率52.1%，較去年同期揚升2.5個百分點，歸屬母公司淨利8.67億元，年增0.8%，每股純益3.84元。（編輯：張均懋）1110725