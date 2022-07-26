雍青龍獲頒經濟獎章 王美花盼續推台歐盟經貿交流

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（中央社記者鄭鴻達台北26日電）經濟部長王美花今天頒贈經濟專業獎章予歐洲經貿辦事處（EETO）經貿組組長雍青龍（Mr.Thomas JÜRGENSEN），並期盼雍青龍繼續推動台歐盟經貿交流合作，擔任台歐盟雙方橋梁。

王美花表示，感謝雍青龍任內積極推動台歐盟經貿合作，是台歐間最好橋梁，並長期與經濟部等密切合作，促成台歐盟各層面深入交流，獲得許多重大成就，使雙邊經貿關係更為緊密。

王美花說，在雍青龍推動下，經濟部與EETO共同推動各項雙邊投資與產業合作，如連2年舉辦「投資歐盟論壇」，協助台商掌握布局歐洲潛在商機，雍青龍也促成經濟部與EETO成立台歐盟離岸風電小組，藉此平台與歐方進行對話，有助台灣風電產業發展。

雍青龍說，台灣是非常有魅力且互相尊重的社會，經濟上更是強而有力，他常與同事談到，以台灣經濟這樣發展下去，要進入20國集團（G20）並非難事，這也是很多歐洲人從沒想過的。

雍青龍表示，台歐盟雙邊經貿來往密切，自他2017年到任至2021年，台歐盟貨品及服務貿易總額已成長61.7%，達到730億歐元，歐盟在台投資也增加37.3%，達到501億歐元。

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雍青龍接著說，更重要的是雙方交流與對話層級也有所提升，包括6月召開的台歐盟經貿對話會議，首度提升至經濟部長及歐盟貿易總署總署長層級，還有歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）訪台等，都是雙方努力使得台歐盟經貿交流更加緊密穩固。

雍青龍表示，台灣與歐盟間雖然地理位置相距甚遠，但有相同理念與價值觀，像夥伴一樣非常靠近，期待未來雙方有更進一步的合作發展，深化彼此緊密的友誼。（編輯：張均懋）1110726