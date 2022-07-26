燃料漲汽電共生發電降 王美花：將與業者調整契約

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（中央社記者鄭鴻達台北26日電）經濟部長王美花今天表示，近幾天白天用電負載較高，原因包括氣溫高，以及民間汽電共生因燃料價格高昂而減少發電，台電將再與業者商議調整契約，並加強夜間尖峰調度。

王美花今天出席頒發「歐洲經貿辦事處經貿組雍青龍組長經濟專業獎章」典禮，她接受媒體聯訪表示，近日白天用電負載非常高，原因包括：近日氣溫達攝氏38度，是年度用電負載最高的時候；另外，民間汽電共生因國際燃料高昂，因而發電減少，還額外購買台電供應的電力，促使用電負載增加。

王美花說，台電已就此與汽電共生業者，商議調整相關契約內容。她也強調，目前日間太陽光電發電量可達500萬瓩，日間供電依然足夠，台電也會做好夜間尖峰調度，包括需量反應、增加水情等，都會審慎調配。

有關今天凌晨台北萬華的停電狀況，王美花表示，這次是因高壓變電器故障。地方型停電主要有三種類型，一為設備故障，二為動物干擾，三為外力撞擊。

王美花強調，台電努力以最快速度修復，如這次萬華停電，在2分鐘內即修復1000多戶，並更換設備，在凌晨1時以前完成。她強調，目前天氣實在太熱，家家戶戶開冷氣，晚上如果停電，民眾感受較深，所以台電也都以最快速度修復。

至於聯發科將與英特爾合作，是否會影響台積電？王美花表示，這是民間商業合約，台灣仍是最主要的半導體先進製程供應中心，生態系也相當完整，聯發科與台積電都說明雙方合作不受影響。

目前中國多地疫情再起，是否影響台商產能？王美花表示這是少數案例，中國疫情已反覆很多次，閉環生產也都有SOP（標準作業程序），台商會依照當地要求，目前並未反映有什麼問題。（編輯：郭無患）1110726