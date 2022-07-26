超豐上半年每股賺3.97元 下半年看消費電子需求緩

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（中央社記者鍾榮峰台北26日電）半導體封測廠超豐上半年獲利新台幣22.6億元，年增9.3%，每股稅後純益3.97元，預估下半年營收恐受消費電子需求趨緩影響，產業庫存去化時間可能延長至2023年第2季。

超豐今天下午召開線上法人說明會，公布第2季合併營收46.9億元，較第1季47.13億元微減0.5%，第2季合併毛利率31.9%，較第1季32.35%減少0.45個百分點，第2季合併營業利益13.23億元，營益率28.2%，較第1季29.03%減少0.83個百分點。

超豐第2季稅後獲利10.94億元，較第1季11.66億元減少6.2%，單季每股稅後純益1.92元，低於第1季EPS 2.05元。超豐指出，第2季有部分匯兌利益挹注。

累計今年上半年超豐合併營收合併營收94.03億元，較去年同期90.29億元增加4.14%，上半年合併毛利率32.1%，較去年同期31.33%增加0.8個百分點，上半年合併營業利益26.91億元，營益率28.6%，較去年同期28.49%微增。

超豐指出，上半年營收、毛利率和每股純益，均創同期新高，上半年來自消費電子應用的晶片需求趨緩，主要是俄羅斯與烏克蘭戰事以及中國COVID-19疫情封控影響，中國大陸客戶庫存水位偏高，不過車用、網通、資料中心等應用晶片封測量穩健。

上半年超豐累計稅後獲利22.6億元，較去年同期20.67億元成長9.3%，上半年每股稅後純益3.97元，優於去年同期EPS 3.63元。

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展望下半年，超豐總經理甯鑑超預期，國際整合元件製造廠（IDM）及車用加速委外封測，有助超豐逐季擴大市占，新產品包括覆晶封裝（Flip Chip）導入成長可期，新廠產能擴充穩健落實。

不過甯鑑超指出，下半年營收可能受到消費電子產品需求趨緩影響，需觀察通膨和全球景氣變數對消費電子終端需求造成的不確定性，庫存去化的時間可能延長至明年2023年第2季，屆時需求緩步復甦。（編輯：郭無患）1110726