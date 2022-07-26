旺宏第2季每股純益1.59元 第3季產能可望維持滿載

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（中央社記者張建中台北26日電）記憶體製造廠旺宏第2季稅後淨利維持在新台幣29.35億元水準，每股純益1.59元。總經理盧志遠表示，第3季產能將維持滿載水位，預期今年底庫存可望回復健康。

旺宏下午舉行線上法人說明會，公布第2季營運結果。受唯讀記憶體（ROM）銷售減少影響，旺宏第2季營收113.4億元，季減2%，毛利率48.2%，較第1季下滑0.1個百分點，稅後淨利29.35億元，與第1季相當，每股純益1.59元。

據統計，旺宏第2季ROM營收季減15%，編碼型快閃記憶體（NOR Flash）營收季減4%，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）營收季增17%，晶圓代工營收季增11%。

旺宏累計上半年營收229.38億元，年增9%，毛利率48.3%，較去年同期揚升11.4個百分點，稅後淨利58.64億元，年增106%，每股純益3.17元。

盧志遠表示，旺宏NOR Flash在車用市場有不錯斬獲，已成功打進前5大供應商，估計2018年至2021年車用NOR Flash出貨量年複合成長率達33%。超高效能的OctaBus Flash產品已供應恩智浦（NXP）、瑞薩（Renesas）及意法半導體（STM）。

展望第3季，盧志遠說，旺宏有一些消費性及電腦客戶，接單情況確實略受影響，不過，車用需求持續成長，客戶拉貨動能依然穩健，並沒有殺價出貨計畫，產能利用率可望維持滿載水準。

他表示，第3季營收有信心較第2季成長，ROM產品業績有機會較第2季倍增，NOR Flash業績也將較第2季成長，單層式NAND Flash因產能調配影響，業績可能會較第2季衰退一點，晶圓代工業績將維持高檔水準。

旺宏至6月底存貨攀高至152.41億元，盧志遠說，下半年有信心會大幅出清，預期至今年底庫存便可望回復至健康水準。

至於5B廠，盧志遠表示，第1期部分產能將於第4季量產，將生產高密度NOR Flash及48層3D NAND Flash，並試產96層3D NAND Flash。

針對外資調降目標價，盧志遠說，外資對旺宏的認識還不夠清楚，希望外資能夠認同。至於是否實施庫藏股，他表示，並無買庫藏股計畫。（編輯：楊凱翔）1110726