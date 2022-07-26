萊爾富500萬會員達標 HiPay支援全銀行信用卡支付

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（中央社記者曾智怡台北26日電）萊爾富今天宣布500萬數位會員超前達標，且旗下行動支付服務HiPay，即日起支援全銀行信用卡支付，為超商業界唯一；更透過與LINE購物合作，打通線上線下通路，盼吸引更多新客並喚醒沉睡會員，下半年拚新增50萬新會員。

萊爾富今天舉行數位經營戰略記者會，分享500萬VIP會員達陣，萊爾富董事長汪亦祥表示，深化數位發展、推動創新服務，一直以來都是萊爾富所堅持的目標；這次500萬數位會員提前達成，不僅代表數位商務經營有成，更是廣大消費者直接給予的肯定。

下一個500萬會員怎麼來？萊爾富數位商務處處長葉育堅表示，第一，持續拓展異業品牌合作，且是跨產業、跨場域，例如和漢堡王、千葉火鍋打造聯名電子票卷，漢堡王即創下單月熱銷2萬組佳績，成功將會員流量導引給合作夥伴，同時提升會員價值。

第二，線上大型社群媒體合作，借助LINE購物流量紅利、靈活促銷機制，再搭配LINE POINTS點數回饋作為誘因，有效提升客單價，LINE購物來客的客單價更超過一般消費者的3倍；另與LINE購物共享數據策略，不僅促使新會員持續成長，更喚醒近4成沉睡會員，提高活躍會員的占比。

第三，善用AWS數據分析技術。據萊爾富內部統計，消費總金額前12%的會員，為萊爾富帶來高達84%消費貢獻，含金量最高，因此未來也將推出「會員分級制度」，針對這群高度貢獻會員，規劃更優惠的回饋方案。

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此外，萊爾富線上購物即將於8月24日上線，與OMO電商解決方案平台Cyberbiz合作，上架及銷售多達4000種品項以上商品，葉育堅說明，Cyberbiz有兩萬個品牌，萊爾富強項在食品，美妝、3C商品則可見於Cyberbiz，同享LINE POINTS回饋，「等於打通三方系統」，形成線上線下跨領域生態系。

葉育堅表示，以萊爾富全台1550家估算，單店平均會員數達3225人，其實不輸其他超商，有感於只用門市力量招募會員效益趨緩，希望透過線上平台滿足更多消費者並觸及新客；目前萊爾富一個月新增會員數約10至15萬，下半年力拚新增50萬新會員。（編輯：黃國倫）1110726