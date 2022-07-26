亞洲生技大展本週登場 550家大廠搶攻疫後新商機

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（中央社記者韓婷婷台北26日電）生技產業年度盛事BIO Asia-Taiwan 亞洲生技大展本週登場，匯集來自15個國家、超過50家上市櫃企業、550家指標性大廠，展現產業從研發到應用完整脈動與成果，串接亞洲生技價值鏈，搶攻疫後新商機。

亞洲生技大展將於28日起至31日止，在台北南港展覽館二館展出，27日則有一系列論壇及企業展望說明會提前開跑。

今年展區內配合主題規劃全新專區CDMO（委託開發暨製造服務），以及生物相似藥、細胞治療與再生醫療、精準醫療及基因檢測、醫藥醫材、生技服務、智慧醫療、國際醫藥、製藥設備與儀器、政府學研及新創產學育成等14大專區，展示台灣生醫領域頂尖技術以及未來生技前瞻新趨勢。

在論壇部份，推出22場國際論壇，並邀請到諾貝爾生理醫學獎的山中伸彌教授，以線上方式在大會演講。也將舉辦多國區域合作論壇（Regional Collaboration Forum），除了日本、印度、新加坡等亞洲國家，英國、澳洲、立陶宛也將分享該國生技產業生態環境發展特色。

論壇也首度籌備與生物相似藥（Biologics）、細胞治療、小分子藥物有關的CDMO的專題，邀請國際藥廠賽諾飛高階主管與保瑞、台耀、台康等講者，從整體面、經營面、先進技術面，談全球當前CDMO趨勢與機會。

投資部份，有許多國際講者參與，有來自8VC、Domain Associates等國際創投機構講者分享早期新藥公司出場機制；台杉投資則邀請多家國內生醫新創公司共同探討如何以台灣DNA在國際生醫賽局中勝出。

創新產業技術部分則有生技中心共同主辦的核酸藥物主題，邀請輝瑞藥廠副總裁與思拓凡公司講者分享最新mRNA研發技術突破；台北醫學大學共同主辦的細胞與基因療法主題，邀請諾華、默克藥廠與IQVIA專家分享產業未來趨勢。

國衛院共同主辦的數位醫療主題，則邀請Medidata、SyneosHealth、羅氏藥廠及安侯建業會計師事務所講者演講，並邀請長庚大學分享台灣成功案例。在串接亞洲價值鏈主題下，將由工研院生醫所所長林啟萬分享台灣生醫生態系，同時以邀請嬌生創新事業體（Johnson & Johnson Innovation）專家進行座談，深化國際合作，及早融入全球價值鏈。

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生技與科技創新融合議題，特別邀請國內在智慧醫療領域完整布局的廣達董事長林百里，分享「建構智慧雲端健康生態系」，同時也邀請imec、默克集團、阿斯特捷利康及AWS等專家現場暢談生技跨域融合商機。

展望說明會參與的台灣廠商包括國鼎、懷特、藥祇、全福、益福、免疫功坊、三喬醫學、承寶生技、安基、華上、安宏、順藥、潤雅、生德奈、永灃環境、永昕、台耀、金斯瑞、圓祥、中裕新藥、善笙、台康等。（編輯：潘羿菁）1110726