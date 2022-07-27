電金弱勢 台股震盪下跌回測14700點

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中台北27日電）台股今天走勢震盪，早盤上揚27.79點，達14834.57點，隨後賣壓加重震盪走低，一度下跌89.76點，回測14700點。盤中金融類股指數下挫逾1%，電子類股指數也走跌。

至10時51分，台股加權指數來到14756.38點，下跌50.4點，成交值新台幣979億元。

傳統產業股今天普遍走跌，電纜、玻璃及百貨類股指數同步下挫逾1%；航運股在長榮、陽明及萬海反彈下，類股指數一度上漲1.73%，表現相對強勢。

壽險業6月底淨值僅剩新台幣1.25兆元，上半年淨值大減1.46兆元。國泰金及富邦金等金控股價紛紛走跌，金融類股指數下挫逾1%。

電子股方面，費城半導體指數下跌1.63%，台積電早盤股價一度逆勢攀高至497元，上揚2元，不過隨後賣壓出籠，股價震盪走低至491元，下跌4元。

穩懋半導體第2季每股純益1.52元，季減27%，年減34%；由於非蘋手機庫存過高，穩懋預估，第3季營收及獲利都將再探低，今天股價表現疲弱，開盤即重挫跌停，達152元。

電子指標股聯發科及力旺股價也紛紛走跌，整體電子類股指數震盪下跌約0.4%。（編輯：張良知）1110727