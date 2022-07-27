新國科會揭牌 蔡總統賦予新任主委吳政忠3任務

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（中央社記者鄭鴻達台北27日電）總統蔡英文今天為國家科學及技術委員會揭牌，蔡總統表示，新國科會將扮演領頭羊，擘劃科技發展願景並協調分配科技預算；她也給予新任主委吳政忠3項任務，包括加速投入半導體技術等前瞻領域研究、匯集創新技術能量與培育年輕人才。

科技部改制國家科學及技術委員會（國科會），並於今天舉辦揭牌暨主委吳政忠布達典禮，蔡總統、行政院長蘇貞昌、行政院秘書長吳孟諺、行政院政委鄧振中、唐鳳、龔明鑫、羅秉成、張景森、林萬億與經濟部長王美花等人也參與盛會。

蔡總統致詞表示，新國科會成立，不僅是政府組改的重要里程碑，也將領導國家科技發展策略，為台灣產業轉型及科技發展帶來重要動力，全球已進入後疫情時代，台灣正面臨供應鏈快速重組，加速邁向淨零轉型的趨勢。

蔡總統說，台灣要能在這波持續保持發展優勢、擴大全球布局，就要善用科技力提升國家競爭力，新國科會將扮演領頭羊角色，擘畫科技發展願景，並協調分配科技預算。她當場賦予新任主委吳政忠3個重要任務。

蔡總統表示，第一，加速投入前瞻領域研究，包括半導體技術、能源轉型、量子科技、太空、資安及數位發展等，要在既有良好的基礎上，持續鞏固台灣在國際科技、科研關鍵地位。

第二，持續匯集各界創新技術能量，並將新興科技能導入產業界與社會各領域，讓科技為台灣創造更多進步與改變；第三，培育更多年輕包括女性人才，以投入研究創新，台灣要發展與進步，就須培養出一代代人才接棒，方能持續向上發展。

蔡總統最後表示，新國科會的成立是一個起點，接下來各界要一起努力，把握全球重大議題與發展研發趨勢，並繼續創新，將台灣發展成有更堅強實力，來因應各項挑戰，並於挑戰之中，更加繁榮茁壯。（編輯：潘羿菁）1110727