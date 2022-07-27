新國科會主委吳政忠上任 點名4大新興產業強化布局

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（中央社記者鄭鴻達、謝方娪台北27日電）科技部改制為新國科會，新任主委吳政忠今天揭示4強化方向，包括跨部會攜手前瞻布局、強化基礎卓越邁向國際頂尖、強化推動科學園區轉型與科技實踐人社價值；他更點名精準健康、智慧醫療、電動車與太空產業，將是布局重點。

科技部改制為國家科學及技術委員會（國科會），於今天舉辦揭牌暨新任主委吳政忠布達典禮。總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、行政院秘書長吳孟諺、政委鄧振中、唐鳳、龔明鑫、羅秉成、張景森、林萬億與經濟部長王美花等人參與盛會。

蘇貞昌致詞表示，科學改變人類、科技就是國力，政府63年前成立國科會，8年前改為科技部，各有其時代背景及任務需要，今天成立新國科會，由政委吳政忠擔任主委，盼能統合跨部會、跨領域及國家資源和預算，讓整體科技發展更好、更強；這是政府組改後新的一步，勉勵大家一起加油。

吳政忠致詞表示，科技不是只有在科技本身，同時也與經濟、社會與環境息息相關。他回顧在舊國科會擔任副主委時，當時有3大任務，分別是為幫國家鋪陳未來科技發展路徑、推動基礎研究、發展科學園區。

吳政忠表示，在舊國科會改制為科技部後，歷任部長將基礎研究往產業與創新方向推進，將大學等學研機構研發成果，銜接到後端產業，也與經濟部、國發會甚至金管會連接。

吳政忠說，後來他被任命為科技部長時曾說，台灣科技不應只有在科技部，也要是其他部會的總和，因此新國科會以委員會形式，由各主要部會首長擔任委員定期開會，這也是台灣面臨國際科技競爭的最好法寶。

吳政忠也根據先前舊國科會、科技部基礎，提出4大強化方向，包括跨部會攜手前瞻布局、強化基礎卓越邁向國際頂尖、強化推動科學園區轉型，以及強化科技實踐人社價值。

第一，跨部會攜手前瞻布局。吳政忠說，布局新興科技與產業需有跨部會合作，台灣雖小，科技預算規模也不比美國，但台灣的法寶就是跨部會合作非常強，一件事出現，上中下游馬上就能連結起來，效率就是台灣的優勢。

第二，強化基礎卓越邁向國際頂尖。吳政忠以台灣COVID-19防疫與研究為例，若無多年基礎科學與防疫科學提早布局，就無法快速定位病毒株，他強調基礎研究，對布局新興產業至關重要。

第三，強化推動科學園區轉型。吳政忠說，未來將打造精緻多元且又生活的科學園區。他解釋，台灣的科學園區產值從新台幣2.7兆元、3兆元，成長到去年3.7兆元，半導體產業幫台灣打下非常堅實基礎。

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吳政忠說，台灣半導體已為布局踏穩第一步，未來還要有精準健康、智慧醫療、電動車、太空產業如低軌衛星等也都要同步布局。

第四，強化科技實踐人社價值。吳政忠解釋，台灣已走向創新經濟，未來科技發展不能只有科技，也必須與社會需求、環境永續連結，如2050淨零轉型就是科技回應環境變化，未來也將強化科技人才培育，尤其是女性人才培育。（編輯：潘羿菁）1110727