台灣進入VoLTE時代 電信三雄8月起全面免月租

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（中央社記者江明晏台北27日電）電信三雄VoLTE服務免費！繼遠傳電信日前宣布，免費開通VoLTE（Voice over LTE）服務，不再收取月租費30元後，中華電信與台灣大哥大也相繼宣布自今年8月1日起免月租費。

遠傳電信日前宣布，即日起免費開通VoLTE服務，不再收取月租費30元，通話費用依用戶合約網內語音費率計費，通話產生的傳輸量不計費；當啟用遠傳VoLTE服務，也同時享有VoWiFi功能，用戶可以在手機上設定開關，保持高音質通話。

中華電信今天已在官網上公告，4G/5GVoLTE高清通話服務，原價月租費30元．將自今年8月1日起免月租費。台灣大今天也回應，自8月1日起提供4G/5G月租型用戶VoLTE免費。

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4G時代，電話語音可透過CSFB到3G通話，缺點是有延長接通的時間、通話時回到較慢的網路速度，而VoLTE （Voice Over LTE）則是透過行動寬頻網路提供語音通話服務，在行動寬頻網路撥打電話時，不但可以用超高音質通話，還可在通話同時高速上網，該服務在4G開台時已推出，但因為是付費加值服務，沒有普及化。

換言之，電信三雄VoLTE免收月租費後，台灣將正式進入VoLTE時代，通話音質更清晰立體、最快一秒撥通、且通話同時可高速上網，但通話收費標準不變，只是「技術面」的轉變。（編輯：林興盟）1110727