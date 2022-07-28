環旭估第3季營收年增逾25% 全年營收看增逾2成
2022/7/28 09:18
（中央社記者鍾榮峰台北28日電）半導體封測大廠日月光投控旗下環旭電子今天預估，第3季營收較去年同期成長超過25%，營業利益率與上半年水準相當，今年全年營收預估年成長超過20%。
環旭上午公布上半年業績，上半年營收人民幣289.41億元，較去年同期222.73億元成長29.93%，上半年代表本業的營業利益人民幣12.19億元，營益率4.21%，較去年同期2.8%增加1.4個百分點。
上半年環旭歸屬母公司業主獲利人民幣10.85億元，較去年同期5.51億元大增96.84%，上半年每股基本純益人民幣0.5元，較去年同期EPS 0.25元倍增。
環旭電子第1季稅後獲利人民幣4.39億元，每股基本純益人民幣0.2元，第2季稅後獲利6.46億元，季增47%，創單季新高，每股基本純益人民幣0.3元。
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從產品營收類別來看，上半年環旭在汽車電子類產品營收較去年同期成長 79.63%；電腦及儲存類產品營收年成長54.06%；通訊類產品營收年增26.86%；消費電子類產品營收年增22.65%。
環旭指出，上半年營收明顯成長主要是智慧型手機、智慧穿戴相關系統級封裝（SiP）模組產品需求增加；環旭大力拓展汽車電子業務；全球資料中心投資增加，帶動伺服器、交換機等產品需求成長；以及環旭全球化擴張和布局成效顯現。（編輯：郭無患）1110728
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