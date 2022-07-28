中秋烤肉商機拚增3成 餐飲業搶攻

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2021年中秋節受限「禁烤令」，2022年預估3天連假民眾將會加倍慶祝，餐飲業者預估，中秋商機可望較去年成長3成，上看新台幣600億元。（新天地提供）中央社記者江明晏傳真 111年7月28日

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（中央社記者江明晏台北28日電）疫情逐步趨緩，餐飲業者看好今年中秋節戶外烤肉和宅家烤肉商機齊發，預估可望較去年成長3成，上看新台幣600億元。

中秋烤肉已成為全民運動，去年中秋節全台17縣市宣布戶外禁烤令，不少民眾因為疫情僅能「望月興嘆」；近期疫情逐步趨緩，預估3天連假民眾將會加倍慶祝，以彌補去年缺烤之憾。

餐飲業看好今年戶外烤肉商機，紛紛摩拳擦掌推出烤肉商品積極搶市，根據調查顯示2021中秋商機上看新台幣481億元，今年若是無疫情或颱風攪局，預估市場可望較去年成長3成，上看600億元商機。

新天地餐飲集團針對不易燒烤的海鮮推出海鮮易烤盒，整套組合餐還包含多款肉品，並力挺石斑養殖戶，將高價石斑魚近乎以成本金額，研發成「藤椒玉筍海石斑」，每組可優惠加購價，盼藉由中秋全民烤石斑，支持石斑養殖戶度過難關。

連鎖燒肉龍頭乾杯集團觀察，近年因疫情影響，中秋「宅家烤肉」商機發威、外賣「中秋燒肉禮盒」爆量激增，雖7月餐廳人流已明顯回溫，但成長幅度尚未恢復至疫情前，顯示衝擊仍在，預估今年「宅家烤肉」與「戶外自烤」需求持續延燒。

乾杯集團旗下電商事業「乾杯超市」看準商機，推出6款中秋禮盒並擴大銷售通路，業績有望帶動翻倍成長。（編輯：蘇志宗）1110728