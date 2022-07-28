台郡：營運逐月增溫 10、11月達高峰

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（中央社記者江明晏台北28日電）台郡雖受中國封控影響，第2季每股仍賺0.9元，累計上半年每股盈餘3.23元，預估今年營運將逐月增溫至10、11月達高峰，全年維持高個位數百分比年成長，下半年毛利率不會比去年差。

軟板大廠台郡今天舉行線上法人說明會，並公布今年第2季營運成果，第2季營收新台幣73.11億元，季減23%，年增3.7%；毛利率11.1%，比第1季減少4.8個百分點，年減3.2個百分點，淨利2.88億元，季減63.2%，年增145.2%，每股盈餘0.9元，累計上半年營收168.04億元，年增18.5%，毛利率13.8%，年減2個百分點，每股盈餘3.23元，年增80.4%。

第2季營收組成結構為消費13%、通訊53%、筆電34%，與首季的10%、51%、39%和去年同期的13%、52%、35%互有消長。其中，筆電受到中國封控影響下滑，手機則有75%是來自新機，整體高頻天線營收占比為22%到27%。

台郡財務長熊雅士表示，綜觀2022年第2季營運表現，即使在封控影響產能之下，仍繳出第2季、上半年營運均創下歷年同期新高的表現，下半年將進入傳統旺季，營運將會逐月增溫，台郡今年下半年將以精實管理、自動化等體質改造策略，優化成本，力求維穩獲利，優化毛利為營運目標。

熊雅士指出，第2季主要受到昆山、上海封控影響，營收比第一季下滑，封控影響在6月中下旬就已解除，目前也認為封控影響對下半年產能影響不大。

營運展望方面，熊雅士說，台郡專注技術、深耕優質客戶長期合作關係，引領這幾年穩定成長獲利，今年以來有疫情、戰爭、通膨等不利因素，全球企業面臨嚴峻成長的考驗，但是台郡在營運策略上，選擇長期深耕優質客戶，建立合作成長關係，以及開發高頻天線技術，迎合市場需求，近5年營收複合成長13.3%，每年每股盈餘（EPS）都高於8元，穩定配息。

熊雅士表示，今年台郡資本支出上調25億元，全年資本支出會在55億至60億元之間，台郡配合長期客戶及終端市場需求，在兩岸持續布局產能，高雄定位新創產品中心，優先投資高階技術和人才。

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整體而言，今年第3季生產產值，估計會較去年第3季有個位數百分比成長，全年也維持高個位數百分比的年成長，且回復到往年傳統旺季，也就是疫情前的走勢，逐月增溫到10月、11月為營運高峰。

對下半年毛利率表現，熊雅士評估正面因素，包括良率、新廠營運效率會比去年下半年好，同時客戶下半年產品的規格複雜度對比去年沒有異動太大，有利於快速提升良率、學習曲線，目前在新品的良率、效率看起來都是穩定的成長，整體下半年看待毛利率，認為不會表現比去年差。（編輯：蘇志宗）1110728