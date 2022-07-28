採購原料申請免貨物稅 即日起可改線上辦理省時一半

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（中央社記者張璦台北28日電）以往廠商採購應稅貨物，用作另一應稅貨物的原料，申辦免徵原料貨物稅相關程序須採紙本辦理；為簡化流程，財政部表示，即日起可透過網路申請，平均一件工作時程可由8天縮減至約4天。

財政部統計，全國每年約有1200家廠商會辦理免稅原料採購，舉例說明，車輛產製廠商自國外採購平板玻璃，及採購國產橡膠輪胎，供產製休旅車使用，以紙本方式申請免稅原料採購，要先填具申請書向所在地國稅局申請，再憑國稅局核發的核定書，向海關、供應廠商辦理免稅進口、免稅出廠等。

為簡化作業程序、節省申辦時間，並落實無紙化，財政部訂定「貨物稅產製廠商採購免稅原料網際網路申請作業要點」，運用國稅及關務資訊系統介接，建置產製廠商採購免稅原料電子化申辦機制。

財政部賦稅署官員指出，過往以紙本方式辦理，公文寄送一來一往，平均每件工作天數約8天，採線上申請後，估計可以讓時程減半。

財政部指出，即日起，廠商採購進口或國內產製免稅原料，可用經濟部工商憑證管理中心核發的工商憑證IC卡，登入財政部稅務入口網「採購免稅原料專區」，線上申請採購免稅原料，及查詢所在地國稅局的審理進度。

經國稅局核准後，依產製廠商選擇，自行至專區下載核定書，或由國稅局函送紙本核定書。

如果是採購進口免稅原料，財政部表示，核定書相關資料將同時傳輸至進口地海關，經系統與進口報單進行比對無誤，即可免稅放行，並由海關將核定免稅照資料傳輸至財政資訊中心，供各地區國稅局運用；產製廠商若有紙本免稅照需求，也可自行利用「關港貿單一窗口」線上下載列印或向海關臨櫃領取。

若是採購國產免稅原料，產製廠商在申請採購免稅原料時，可一併授權原料供應廠商至採購免稅原料專區下載核定書，憑以開立免稅照免稅出廠。

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至於免稅原料入廠銷案作業，財政部表示，免稅原料入廠後，產製廠商以工商憑證登入採購免稅原料專區，線上登錄免稅原料入廠相關資料，並上傳免稅照，即可完成銷案作業。

財政部提醒，產製廠商報運進口免稅原料的進口報單，應載明核定書許可文件號碼，且進口報單所填載原料的品名、型號、規格、數量等欄位，應與核定書所載相符，以加速免稅原料通關時效。（編輯：林淑媛）1110728