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首頁 / 產經

宏碁、Google扶植南部新創 拓國際商機

2022/7/28 20:09
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（中央社記者江明晏台北28日電）宏碁旗下宏碁智雲資訊以及國際大廠Google攜手在亞灣新創園輔導培育南部在地新創產業，協助新創團隊將其願景推向國際。

因應行政院大南方計畫的政策方針，中央與高雄市政府合作打造「亞灣新創園」，並攜手宏碁旗下宏碁智雲資訊 （Acer AI Cloud Inc.） 以及國際大廠Google，共同投入資源與人力，輔導培育南部在地新創產業，幫助南部有潛力的新創團隊發揮所長，並於今天在亞灣新創園辦理「新創解決方案媒合會」SOLUTION DAY。

宏碁指出，12家新創團隊紛紛展示自家技術亮點，分別提供製造、金融、零售、遊戲、運動、醫療等不同產業的創新應用，其中的AR、定位驅動應用、無人機智能巡檢等更引起知名紡織業、資訊業、服務業的興趣，預計能與新創團隊順利展開更多的合作。

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宏碁智雲資訊計畫主持人常志誠表示，協助新創團隊將其願景推向國際是主要目標，過程中除了提供新創團隊所需的服務空間、技術輔助、以及雲端平台等所需資源，更協助新創團隊將技術亮點逐步應用到市場上以拓展商機。

為鼓勵台灣新創發展，經濟部中小企業處於高雄規劃亞灣新創園區，建立南部科技新廊道，此計畫由宏碁智雲資訊與 Google攜手，投入雲端量能與科技資源，齊力輔導新創團隊成長及完善場域實證，在強化南部科技生態發展同時更鏈結國際市場，將台灣技術展現於國際。（編輯：林興盟）1110728

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