中國封控衝擊台廠 在台生產者受惠部分轉單效應

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（中央社記者鄭鴻達台北29日電）經濟部統計處今天公布分析指出，中國受封控影響，第2季經濟成長率創近9季最低增幅，且於封控期間，有在中國、香港生產的台廠衝擊較大，4月外銷訂單驟降轉為年減10.2%，反觀在中、港無生產的廠商，仍維持正成長。

經濟部統計處今天公布「當前經濟情勢概況」分析，並以「近期中國大陸封控措施對我國外銷訂單之影響」為專題，就中國近期因COVID-19疫情實施封控，對台灣的廠商外銷訂單表現進行分析。

統計處分析，中國自去年下半年起，受封控措施與房地產危機等影響，經濟表現快速降溫，其今年第2季經濟成長率創近9季最低增幅，僅成長0.4%，是2020年第2季以來最低增幅。

統計處觀察，中國因封控導致部分生產動能停滯、消費疲弱，讓內需產生的進口需求縮減，使中國前三大進口來源國年增率轉為負成長，其中排名第3的日本跌幅最深，台灣雖位居中國最大進口來源國，但受影響程度相對較小。

因中國嚴格封控，統計處發現台廠外銷訂單從4月起增幅轉為年減5.5%，結束連續25個月正成長，尤其是接自中、港的訂單已連3個月負成長，在4月呈年減16.9%，到5、6月雖然封控逐步解除，讓整體接單幅度轉成正成長，但接自中、港的訂單仍年減13.4%、14.5%。

不僅接自中、港的外銷訂單受封控影響，統計處也分析發現在中國封控期間，台灣的國內生產表現優於海外生產，就生產地觀察，4月外銷訂單海外生產呈年減16.4%，但在台灣生產則受惠部分轉單效應，年增6%，顯示封控措施對國內生產影響遠低於海外生產地。

統計處分析認為，受封控影響，在中、港有生產的台灣廠商衝擊較大，其4月外銷訂單驟降轉呈年減10.2%，5月雖回升，但年增幅僅微增0.3%，表現仍不如整體外銷6%；反觀在中、港無生產的廠商4、5月外銷訂單仍維持正成長，表現優於整體接單，受影響程度相對較小。

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因台商回台政策鼓勵、美中貿易戰、疫情等影響，統計處分析發現，台商全球供應鏈重新布局，外銷訂單海外生產比多呈逐年下降趨勢，其中2021年台灣外銷訂單海外生產比51.6%，是2013年以來最低。

進一步觀察，台灣外銷訂單海外生產基地雖以中、港為主，但在美中貿易戰、台廠轉移供應鏈效應催化下，2021年占外銷訂單比為42.4%，較2018年少4.5個百分點，其次東協所占3.2%，反較2018年增1.6個百分點。（編輯：趙蔚蘭）1110729