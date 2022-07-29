台積電成立營業秘密註冊制度同學會 升級產業競爭力

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（中央社記者張建中新竹29日電）台積電今年6月成立「營業秘密註冊制度同學會」，透過相互交流與經驗分享，擴大營業秘密註冊制度的推廣，使營業秘密成為提升技術創新與競爭優勢的推手。

台積電在新出爐的ESG電子報表示，台積電以「營業秘密註冊系統」記錄20萬多件豐富的技術發明與創新，並致力智慧化管理「落實智慧財產策略、強化全面競爭優勢、鼓勵公司創新文化、實踐企業永續經營」4大營業秘密管理願景。

為帶動供應鏈發展更完善的營業秘密管理實力，台積電啟動「供應鏈策略夥伴營業秘密管理分享」公益服務專案，今年2月促成供應鏈策略夥伴光洋科、新應材建構營業秘密註冊系統及實施註冊制度，提早達成於永續報告書所設立的年度目標。

台積電指出，6月進一步成立「營業秘密註冊制度同學會」，透過相互交流與經驗分享，擴大營業秘密註冊制度的推廣，使營業秘密成為提升技術創新與競爭優勢的推手。第一次同學會成員除台積電外，包括5家已建構並開始實施營業秘密註冊制度的公司，以及4家正積極評估規畫建立此制度的公司。

台積電表示，在不揭露任何機密資訊的前提下，針對推動過程面臨的問題與因應方案進行討論與經驗分享，優化執行效率並激盪更多註冊管理的新服務項目，持續為拓展營業秘密註冊制度挹注創新動能。

台積電副法務長謝福源說，推動營業秘密註冊制度的目標必須遠大，但執行上應避免操之過急，台積電採取務實的彈性策略，首先是先求有再求好，其次是可局部再全面，以及摸著石頭過河。

展望未來，台積電表示，將繼續以營業秘密註冊及智慧化管理推動者自期，並以每年促成至少3間公司建立其營業秘密註冊制度為目標，為國內外營業秘密保護與管理創造具體貢獻。（編輯：趙蔚蘭）1110729