更多編輯台推薦新聞：
中職全壘打大賽林子豪9轟奪冠 史上最年輕改寫張泰山紀錄
運動

中職全壘打大賽林子豪9轟奪冠 史上最年輕改寫張泰山紀錄

Google Doodle紀念法式滾球小遊戲 玩家變身橄欖PK
科技

Google Doodle紀念法式滾球小遊戲 玩家變身橄欖PK

申請理賠保戶「像在討債」 保險業史上最大信任危機
產經

申請理賠保戶「像在討債」 保險業史上最大信任危機

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識
生活

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

台泥加入氣候組織EP100 全力提升能源生產力

2022/8/1 11:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北1日電）台灣水泥今天宣布正式成為氣候組織 EP100會員，為台灣首間加入EP100能源效率提升的製造業。台泥承諾，旗下所有水泥廠在2030年導入ISO50001能源管理系統，力拚2040年能源生產力較基準年2016年提升50%。

EP100（ Energy productivity，能源生產力）是由英國氣候組織（Climate Group）與節能聯盟（Alliance to Save Energy）在2016年共同發起的倡議，支持以更智能、更有效率的使用能源方式來提升生產力，並要求所有承諾成員每年提出年度節省能源報告，具體降低溫室氣體排放，加速邁向潔淨經濟。

目前全球總計有122家企業共同承諾EP100，其中國際間的水泥公司包含Dalmia Cement、UltraTech Cement、Yanbu Cement Company皆為承諾會員。

台泥表示，目前兩岸所有水泥廠已通過ISO50001認證，並制定節能策略，100%水泥廠區設置餘熱發電系統，引進汽輪機進汽閃蒸技術，提高熱能回收。

台泥董事長張安平指出，21世紀是能源的世代，產業界應該探討能源效率，若能源效率不夠，就要想辦法讓能源效率往上提升，檢視產業自身的能源效率能否與世界匹敵；而面對全球碳排放量高漲及能源轉型，提升產業能源效率為重要關鍵

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台泥計劃2022年到2023年陸續投入多項提升能源效率的更新改造工程，台泥說明，包括蘇澳廠投入新台幣9億元進行餘熱發電設備更新改造，預計使每噸熟料淨發電量由13度增至29度，發電效益提升超過1倍。

另外台泥也分別在蘇澳廠、和平廠投入1.34億元和3.82億元進行熟料冷卻機更新改造工程，預計使每噸熟料的耗煤量分別各降低1.2公斤，總計每年將可減少3139萬度外購電力及每年9760噸耗煤量，相當減少約3.72萬噸二氧化碳排放，等同約310萬棵樹的減碳量。（編輯：郭無患）1110801

張安平
台泥張安平：氣候影響 憂心2023年糧食短缺 台泥張安平：能源為經濟利基 技術應留台灣發展
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族