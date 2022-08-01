中華電加碼育兒福利 陪產檢及陪產假增至10天

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中華電信1日宣布，員工陪產檢及陪產假由7天增加為10天。（中央社檔案照片）

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（中央社記者吳家豪台北1日電）中華電信今天宣布推出優於法令的育兒福利，將「陪產檢及陪產假」由7天增加為10天，同時加碼將向主管機關勞動部申請獲得的「產檢假」、「陪產檢及陪產假」企業薪資補助，全數回饋給提供證明的員工，落實友善職場環境。

中華電信發布新聞稿表示，為使員工能兼顧家庭、安於工作，自民國95年起就實施育嬰留停2年的福利措施，期間前半年可領法令保障的勞保投保薪資8成薪以外，並發出後續期間勞保薪資5成的育兒津貼福利。

中華電信從今年起實施育嬰工時制度，育有3歲以下幼兒的員工，每天可減少1小時的工作時間，薪資、福利、全勤、考績完全不受影響。

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此外，中華電信將成為全台第一家設立「職場互助教保服務中心」的電信公司，將於8月2日舉行職場互助教保服務中心開幕典禮，藉此鼓勵生育。

中華電信指出，為響應政府育兒政策，公司推出多項福利措施，除了不定期舉辦未婚聯誼外，11年來舉辦的集團婚禮已促成數百對佳偶。中華電信為新人提供祝福禮物外，也為員工提供生育補助、育兒津貼、子女教育補助、每年7天的給薪家庭照顧假等，持續優化員工福利。（編輯：郭無患）1110801