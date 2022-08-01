必應首度參與新一代設計產學合作 盼產業更活絡

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（中央社記者吳家豪台北1日電）展演服務業者必應創造今年首度參與「新一代設計產學合作」活動，必應創意長楊宗錞今天出席開幕記者會表示，希望讓更多設計系學生或一般年輕學子提前了解展演產業工作內容，讓產業更活絡。

今年必應提出「如何用設計打造創新的線上展演體驗」主題，讓學生參與發揮。楊宗錞表示，近年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發，展演界必須應對，思考很多和線上表現有關的演出新方式，學生族群某種程度正是展演產業的目標族群及消費者代表。

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楊宗錞以過來人身分建議畢業學生，「去做你喜歡的事情，用力去做，自然有機會被看到，當然機會來的時候得抓住」。他認為關鍵在於知道如何呈現自己的特點，包括創作風格、觀點還有個人特質。

「新一代設計產學合作」為經濟部工業局主辦、台灣設計研究院推動的跨領域創新實驗平台，這屆以聯合國SDGs永續發展目標為年度主題，號召18家企業單位出題、35間大專院校參與，企業及學校參與數皆為歷屆之最。（編輯：蘇志宗）1110801