伊雲谷9月掛牌上市 今年營收續拚百億元

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（中央社記者吳家豪台北1日電）雲端應用服務商伊雲谷將於9月中旬掛牌上市，今天舉行記者會。執行長蔡佳宏表示，今年營收續拚百億元，看好下半年營運將優於上半年；將加速東南亞各國發展，並擴張至澳洲、印度地區。

蔡佳宏受訪指出，2021年伊雲谷累計服務超過1000家企業用戶，客戶續約率達95%；目標2025年累計服務超過4000家企業用戶，續約率可達94%以上。

針對區域擴展計畫，蔡佳宏表示，伊雲谷持續深化大中華區經營、加速東南亞各國發展，未來將擴張至澳洲、印度等地區。

伊雲谷成立於2013年，今年第1季營收占比為雲端服務85%、存儲商品經銷占15%，是大中華區首家獲得最高等級「AWS（亞馬遜雲端服務）核心級服務合作夥伴」的供應商。

伊雲谷提供ERP企業核心系統雲端化、CRM雲端服務系統，AI人工智慧與資料數據分析等解決方案，客戶包含國內主要售票系統公司、瑞典跨國家具集團、香港大眾系統機關、菲律賓最大銀行等。

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2021年伊雲谷合併營收新台幣101.49億元，年增44%；稅後淨利2.04億元，年增34%；每股盈餘3.4元。

法人分析，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後疫情時代持續加速全球雲端與數位轉型發展，強化雲端大數據分析、物聯網及智慧製造等應用技術，伊雲谷協助客戶迅速搬遷上雲、進行雲端部署，並在大中華與東南亞地區等潛力區域不斷加強布局，成為AWS深化當地營運首要合作夥伴，營收獲利可望隨雲端規模擴大持續發酵。（編輯：楊蘭軒）1110801